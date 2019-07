No podían comprarle las figuritas del álbum, las dibujó y recibió una sorpresa

A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar! pic.twitter.com/HnHqlwLLjx — .~?*Carolina*?~. (@nina_rubylips) 8 de julio de 2019

Gracias infinitas! Nada de esto hubiera sido posible sin el amor de ustedes y la difusión que le dieron a su dibujito! Mi hijo está tan feliz que sigue en shock ?

Es maravilloso ver cómo el amor de los seres humanos logra cosas tan positivas, por favor no pierdan esa capacidad! pic.twitter.com/maWDuT5H0T — .~?*Carolina*?~. (@nina_rubylips) 11 de julio de 2019

¡Gracias amigo Ignacio por dibujarme! ¡Eres un crack! Los sueños sí se cumplen ??? ? ojalá nos podamos conocer!??? pic.twitter.com/qO0lW1LDPN — Arturo Vidal (@kingarturo23) 10 de julio de 2019

La emotiva historia de un nene chileno, seguidor de su Selección, provocó un generoso gesto del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile y la compañía de figuritas.Como miles de chicos que ansían los certámenes internacionales más convocantes de fútbol, Ignacio recibió un álbum de figuritas para completar el plantel de los representantes de su país.Cuando le pidió a su madre la posibilidad de comprar los paquetes necesarios para completar las páginas, la respuesta fue negativa ya que la familia tenía otros gastos a los que hacer frente.Sin embargo, la reacción del niño fue una clara lección de empatía e ingenio que se viralizó en las redes sociales: se dirigió a su cuarto para dibujar él mismo las figuritas.La madre, sorprendida y orgullosa ante la reacción del niño, compartió la actitud en Twitter junto a uno de los dibujos en el que se podía reconocer al futbolista Arturo Vidal."A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las figuritas, le expliqué que estando sin trabajo había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar!", escribió la madre.El tuit causó tanto revuelo que el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, junto a la empresa que fabrica las figuritas, decidió regalar a Ignacio todas las estampas para completar el álbum que le habían regalado. En Argentina cada paquete de figuritas, que contiene 5, tiene un costo de 25 pesos. Son 400 las "figus" que se necesitan para completar todos los espacios en blanco.Arturo Vidal, protagonista del dibujo de Ignacio, también se sumó y escribió en su perfil de Twitter: "¡Gracias amigo Ignacio por dibujarme! ¡Eres un crack! Los sueños sí se cumplen, ojalá nos podamos conocer".