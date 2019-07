Falleció el francés que llevaba una década en estado vegetativo

Foto 1/2 Foto 2/2

Vincent Lambert, el francés que estaba tetrapléjico y en estado vegetativo desde hace más de una década, falleció hoy, nueve días después de que el equipo médico del hospital de Reims iniciara el protocolo para retirarle la alimentación e hidratación artificiales, informaron los familiares.



El hombre, que falleció a las 6.24 hora GMT (3.24 hora argentina), se había convertido en Francia en símbolo del debate en torno a la muerte digna y mantenía enfrentada a su propia familia, recordó la agencia de noticias EFE.



Mientras sus padres, fervientes católicos, lucharon para que se mantuviera su tratamiento, su mujer y tutora legal, Rachel Lambert, era contraria a esa decisión terapéutica.



Tras años de batalla judicial ante la ausencia de testamento vital que reflejara su voluntad, los padres, Viviane y Pierre, habían aceptado este lunes su muerte como algo inevitable y anunciaron que no iban a presentar nuevos recursos.



"Ahora es tiempo de recogimiento para la familia. Hay que extraer las lecciones de este caso que a veces ha sido obsceno a nivel judicial. Las incoherencias judiciales han sido agotadoras para todo el mundo", indicó hoy en la cadena "BFM TV" el abogado del sobrino, Gérard Chemla.



Lambert, un enfermero de 42 años, sufrió un accidente de tránsito en 2008 que lo dejó tetrapléjico y totalmente dependiente; en 2011 los médicos descartaron toda posibilidad de mejora, y en 2014 su estado fue calificado de vegetativo.



El equipo médico inició el proceso para retirarle el tratamiento el pasado 2 de julio, después de que el Supremo reabriera la vía para hacerlo al anular una sentencia anterior del Tribunal de Apelación y cerrar la posibilidad de interponer nuevos recursos.



La decisión de los padres de no presentar nuevos planteos judiciales para intentar reanudar los tratamientos, no significa que la batalla haya terminado.



El letrado Jean Paillot, representante de los padres, sostuvo en unas declaraciones divulgadas este lunes por la emisora "France Info" que, llegado el momento, "los responsables de la muerte de Vincent Lambert" tendrían que "rendir cuentas".



De hecho, el abogado indicó que el pasado viernes presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Reims contra el doctor Vincent Sánchez, y su equipo de cuidados paliativos, por "tentativa de homicidio voluntario".