Al menos 20 heridos por una explosión en un centro comercial de EEUU

#BREAKING Gas explosion reported at The Fountains shopping center in Plantation, FL. pic.twitter.com/TxRd7Dh3TF — Parker Branton (@ParkerBranton) 6 de julio de 2019

Damn plantation really took a hit ? hope everyone is safe today man ? pic.twitter.com/Ufsu3jsBey — stephon jennings (@Bangcoupe) 6 de julio de 2019

DEVELOPING: Police and fire crews are responding to an explosion with "multiple patients" at a shopping center in Florida, officials said Saturday. https://t.co/XpM9jxGPcy pic.twitter.com/irj1FSEOGY — ABC News (@ABC) 6 de julio de 2019

#BREAKING Here's pictures from gas explosion at Plantation, FL shopping center. "A bomb just went off," a man says in a video sent to @WPLGLocal10. pic.twitter.com/jH0OrjKp56 — Parker Branton (@ParkerBranton) 6 de julio de 2019

Crazy explosion at LA Fitness in Plantation, hope everybody is ok?? pic.twitter.com/DhoZKOw1Tz — Bash (@sebastianredick) 6 de julio de 2019

Breaking: Snapchat videos show major damage after gas explosion...

Breaking: Snapchat videos show major damage after gas explosion at Fountains Shopping Center in Plantation, Florida. pic.twitter.com/vXWh611fq2 — @WADIBIG (@wadibig) 6 de julio de 2019

#BREAKING Video from inside LA Fitness at Plantation, FL shopping center where gas explosion happened. It is unclear where explosion stemmed from, multiple injuries reported. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/X1Aw9wT8In — Parker Branton (@ParkerBranton) 6 de julio de 2019

Al menos 21 personas resultaron heridas el sábado -dos de ellas de gravedad- al producirse una fuga de gas en un centro comercial en Florida, informaron fuentes de la Policía y los bomberos.Así lo confirmó Joel Gordon, del los bomberos de Plantation a la cadena. No obstante, las vidas de los heridos de gravedad no corren peligro, aclaró más tarde Jessica Ryan, una policía de Plantation.El centro comercial 'Fountains Plaza' está ubicado en Plantation, a unos 50 kilómetros al norte de Miami, en el condado Broward. El estallido arrojó grandes trozos de escombros a más de 90 metros del lugar.Los departamentos de policía y bomberos tuitearon que la calle estaba cerrada al tránsito. El departamento de bomberos dijo que fue una explosión de gas que dejó "numerosos heridos".Una empleada de un gimnasio junto al centro comercial dijo al canal NBC 6 que antes de la explosión había sentido olor a gas.El lugar fue evacuado espontáneamente entre gritos y desesperación de quienes estaba allí. Hay una fuerte presencia policial, tanto de la dependencia local, de ciudades vecinas, así como de la Oficina del Alguacil del Condado Broward, donde se asienta Plantation.Las calles fueron cerradas al tráfico de vehículos por la Policía de Plantation, que mantiene acordonada la zona."Todas las tiendas y negocios en el área de Fountains Plaza y de Plantation Marketplace Plaza cerca de LA Fitness permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, hasta que el personal de bomberos pueda determinar que es seguro regresar", informó la dependencia policial en su cuenta de Twitter.La explosión provocó daños en particular en un gimnasio, en cuyo interior había varias personas, señaló el responsable de los bomberos.Hasta el momento no se ha dado cuenta de víctimas mortales, ni en donde en concreto se originó la fuga de gas que dio origen a la explosión, aunque medios locales señalan una pizzería desocupada desde hace meses, llamada PizzaFire, como probable origen de la explosión.Los bomberos señalaron que cuando llegaron al lugar encontraron conexiones de gas rotas, aunque siguen investigando si ello ha tenido que ver con el origen del suceso."Pudo haber sido mucho peor", declaró a los medios Joel Gordon, quien estima que a estas alturas todos los afectados por el suceso han recibido atención médica y que no hay más heridos.