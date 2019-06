Kim Jong-un y Trump se reúnen en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encuentra en Corea del Sur, ha visitado este domingo la zona desmilitarizada entre las dos Coreas para mantener un breve encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Tras darse un apretón de manos, Donald Trump y Kim Jong-un se han dirigido al lado surcoreano de la frontera para reunirse en la Casa de la Paz.El mandatario estadounidense ha destacado que el cruce simbólico de la frontera con Corea del Norte es "un gran honor" para él.Por su parte, Kim Jong-un ha expresado que la visita de Trump a territorio norcoreano refleja su voluntad para trabajar en un futuro mejor. "Un apretón de manos con el presidente de EE.UU. en la zona de división de Corea es en sí mismo un símbolo de cambio", ha añadido el líder norcoreano.

Sanciones en vigor

Nuevas reuniones de trabajo

"Hito significativo"

Momento Histórico

Además, ambos líderes intercambiaron invitaciones para visitar las capitales de sus respectivos países. "En algún momento tendrá lugar", dijo Trump sobre la eventual visita de Kim Jong-un a Washington.El actual inquilino de la Casa Blanca se convierte en el primer presidente estadounidense que pisa territorio norcoreano.Se trata de la tercera vez que Trump y Kim Jong-un se encuentran en poco más de un año, cuatro meses después de su segunda cumbre celebrada en Hanói, Vietnam, a finales de febrero. Asimismo, este encuentro se ha convertido en la primera reunión conjunta en la historia entre los líderes de EE.UU., Corea del Norte y Corea del Sur.El mandatario estadounidense ha confirmado que las sanciones impuestas a Corea del Norte seguirán en vigor, aunque ha puntualizado que, en algún momento, será necesario levantarlas. Además, ha añadido que EE.UU. no planea forzar el diálogo sobre la desnuclearización de la península de Corea. "La velocidad no es el objetivo", ha comentado Trump.Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha anunciado que ambos países han acordado empezar a celebrar encuentros de trabajo de sus equipos sobre la desnuclearización de la península de Corea en "las próximas dos o tres semanas".Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha comentado que el encuentro de los líderes de EE.UU. y Corea del Norte hace una enorme contribución a la causa de la desnuclearización completa de la península de Corea.Kim también ha revelado que se enteró a través de Twitter del deseo del presidente de EE.UU., Donald Trump, de reunirse con él en la zona desmilitarizada."Mucha gente piensa que organizamos una reunión con el presidente Trump durante el intercambio de cartas, pero me sorprendió mucho cuando leí el mensaje de Twitter ayer por la mañana", expresó Kim durante el encuentro.Un día antes Trump escribió en su cuenta de Twitter que quería aprovechar su estancia en Corea del Sur, adonde se dirigió tras la cumbre del G20 en Japón, para ver a Kim Jong-un "solamente para darle la mano y decir hola". En Corea del Norte lo tildaron de "sugerencia muy interesante".El presidente surcoreano, Moon Jae-in, ha apreciado la valentía de ambos líderes por lograr organizar una reunión, y ha expresado la esperanza de que Trump entre en la historia "como el presidente que alcanza la paz en la península coreana".Al mismo tiempo, el mandatario ha detallado que, más allá del encuentro en la zona desmilitarizada, no habrá una reunión intercoreana.Moon Jae-in calificó este gesto de "hito significativo en el proceso para lograr una desnuclearización completa y una paz duradera en la península coreana".El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha convertido este domingo en el primer mandatario del país norteamericano que pisa territorio de Corea del Norte. El mandatario se dio un apretón de manos con el líder nocoreano, Kim Jong-un, durante su encuentro en la zona desmilitarizada de la frontera intercoreana.El mandatario estadounidense ha destacado que el cruce simbólico de la frontera con Corea del Norte es un gran honor para él. Por su parte, Kim Jong-un ha expresado que la visita de Trump a territorio norcoreano refleja su voluntad para trabajar en un futuro mejor. Fuente: (RT).-