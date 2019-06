Trump ofreció a Kim Jong-un una reunión en la frontera entre las dos Coreas

El presidente de EE.UU, Donald Trump, ofreció este viernes al líder norcoreano, Kim Jong-un, la posibilidad de encontrarse este fin de semana en la frontera intercoreana, después de varios meses de estancamiento en el proceso de distensión bilateral.



"Después de algunas reuniones muy importantes, incluido mi encuentro (de hoy) con el presidente Xi (Jinping) de China, me iré de Japón hacia Corea del Sur (con el presidente Moon)" Jae-in, escribió Trump en su cuenta de Twitter desde Osaka, donde participa en la cumbre del G20.



"Mientras estoy allí, si el líder Kim de Corea del Norte ve esto, ¡yo me reuniría con él en la Frontera/Zona desmilitarizada solo para estrecharle la mano y decir Hola (?)!", añadió.



Se rumoreaba que Trump tenía previsto visitar la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas durante su visita a Seúl este sábado y domingo, pero la Casa Blanca había asegurado que el mandatario no se reuniría allí con Kim.



Trump ya ha mantenido dos cumbres con el líder norcoreano, la primera hace un año en Singapur, donde ambos se comprometieron a "trabajar para la completa desnuclearización de la península" coreana, según un comunicado conjunto difundido tras esa reunión.



La segunda cita entre ambos, celebrada a finales de febrero pasado en Hanói (Vietnam), acabó en fracaso debido a la falta de acuerdo sobre cómo debe llevarse a cabo el proceso de desnuclearización.



Pyongyang aboga por un proceso gradual acompañado del progresivo levantamiento de sanciones; mientras que Washington sostiene que solo eliminará las restricciones económicas cuando Kim acabe con su programa nuclear.



Desde la cumbre de Hanói, los contactos entre los equipos de ambos países han sido mínimos y Corea del Norte ha endurecido su retórica respecto a EEUU y también hacia Corea del Sur, con quien los intercambios parecen estar ahora en punto muerto pese al intenso acercamiento del último año.



En mayo, el régimen norcoreano ensayó incluso con varios misiles balísticos de corto alcance, pero la Casa Blanca fue muy prudente en su reacción al respecto para no malograr el diálogo sobre desnuclearización.



En las últimas semanas, a medida que se acercaba su viaje a Japón y Corea del Sur, Trump ha retomado su discurso amable hacia Kim, y ambos intercambiaron cartas este mes, la última de ellas la semana pasada, cuando el líder estadounidense aseguró que el norcoreano le había felicitado por su 73 cumpleaños.



Trump llegará la tarde de este sábado a Seúl, donde tiene previsto quedarse unas 24 horas para reunirse con Moon y abordar el proceso de distensión con Corea del Norte.



El mandatario estadounidense ya quiso visitar la zona desmilitarizada en la frontera intercoreana durante su primera visita a Corea del Sur en 2017, pero finalmente no pudo hacerlo debido al mal tiempo.