Tragedia en Bahamas: turista hacía esnórquel y murió tras ataque de 3 tiburones

El ataque ocurrió en la tarde de ayer cerca de la Isla de Rose, situada al noreste de la capital Nassau.



Jordan Lindsey fue rescatada del mar y trasladada a un centro hospitalario en New Providence, donde se certificó su fallecimiento, según las fuentes. El Ministerio de Agricultura y Recursos Marinos de Bahamas pidió a los bañistas precaución a la hora de adentrarse en el océano, informó EFE.



En tanto, el ministerio de Turismo local anunció la apertura de una investigación por lo ocurrido, tras brindar sus condolencias a la familia de la turista.



Según el comisionado adjunto Paul Rolle, Lindsey fue atacada por tres tiburones y sufrió mordidas en sus brazos, piernas y glúteos. Su brazo derecho fue arrancado, dijo.



El último 2 de junio una joven de 17 años fue atacada por un tiburón en Carolina del Norte y resultó con heridas en ambas piernas, la pelvis y sus manos, de acuerdo a autoridades locales.



Cinco personas murieron por ataques de tiburones en todo el mundo en 2018, un periodo en el que los incidentes no provocados fueron inferiores al promedio y en los que más de la mitad de las víctimas fueron surfistas o practicantes de otros deportes con tabla, según un informe científico publicado a inicios de 2019.



El Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF), una entidad de la Universidad de Florida con sede en Gainesville, en Estados Unidos, investigó 130 incidentes entre humanos y tiburones en 2018, de los cuales catalogó 66 como no provocados, una cifra inferior a los 84 registrados en promedio anualmente en el periodo 2013-2017.





De los cinco muertos de 2018 por ataques de tiburones, en cuatro casos -ocurridos en Estados Unidos, Australia, Brasil y Egipto- no hubo provocación, reveló el estudio.



Australia, con 20 casos, y Brasil y Egipto, con tres cada uno, siguen en la lista de 2018 de incidentes entre humanos y tiburones que también incluye a Sudáfrica (dos casos), Bahamas, Costa Rica, islas Galápagos (Ecuador), Tailandia, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, con un ataque cada uno.