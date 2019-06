Relato de la vecina uruguaya que se encontró con los cuatro fugados en su casa

Policiales Entrerriano se fugó de una cárcel uruguaya junto a un capo de la mafia italiana

El fugado entrerriano

"Cuando quise acordar eran las 11:30 de la noche, estaba acostada y siento que prenden las luces de toda mi casa y veo personas.Rocco Morabito y otros tres reclusos fugados de Cárcel Central de Montevideo.Élida que hace tres años vive en el apartamento del que es propietaria, no comprendía por dónde habían entrado hasta que vio una de las ventanas. "que entre una persona a la casa de uno, no es bueno. Querían la llave pero a mí no me hicieron nada"."Ví que uruguayo y español eran. Uno tenía acento italiano o francés el señor alto de barba. Yo vi que lo conocía pero no me daba cuenta quién eraJunto a Morabito los otros tres reclusos que fugaron son ", detenido por un delito de falsificación de documento y hurto, a solicitud de la justicia de Brasil;, a la espera de su extradición desde Brasil;, detenido por un delito de homicidio a solicitud de la justicia de Argentina", indicó el Ministerio del Interior.Antes de irse la vecina dijo que le robaron el dinero que tenía en la cartera. "".Los fugados bajaron por la escalera y ella tomó el ascensor para abrirles la puerta de la calle y luego avisar al personal en la garita de la Cárcel sobre la presencia de los fugados,El recluso Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga es argentino (y sería oriundo de Paraná, Entre Ríos) y ya había escapado de una cárcel brasileña en elEl pedido de extradición se había iniciado el 16 de diciembre de 1999, cuando aún estaba fugitivo. Luego de su detención fue alojado en la Superintendencia Regional del Departamento de la Policía Federal del Estado de Alagoas (nordeste brasileño).