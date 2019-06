Otro turista murió en República Dominicana: Ya son 11 en el último año

El misterio que rodea la República Dominicana es cada vez más grande. Esta semana se conoció una nueva muerte de un turista estadounidense en la isla caribeña y ya son 11. La última de las víctimas, un hombre de 56 años, sufrió graves problemas respiratorios tras beber algo, informó la familia.



Se trata de Vittorio Caruso, dueño de una pizzería en Long Island, Nueva York, quien se encontraba de vacaciones en un resort de Boca Chica en Santo Domingo. Su muerte ocurrió el 17 de junio, pero recién fue confirmada en las últimas horas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.



"Supimos que lo llevaron en ambulancia al hospital por graves problemas respiratorios después de haber bebido algo. Nos dijeron que no estaba respondiendo a ningún medicamento y murió", reveló la cuñada de Vittorio Caruso, Lisa María, a la cadena Fox News. "Honestamente, no sé exactamente lo que pasó, ya que la gente de allí nos ha contado historias contradictorias", agregó.



El hombre había viajado solo a República Dominicana desde Glen Cove, Nueva York, y debía regresar el 27 de junio. Su familia, además, advirtió que se encontraba en perfectas condiciones de salud.



La muerte de Caruso se suma a otras diez que involucraron a turistas estadounidenses. Muchas de ellas ocurrieron en extrañas situaciones y sin dar indicios previos de alguna enfermedad, como ocurrió con Vittorio.



La primera de ellas fue Yvette Monique Sport, de 51 años, de Glenside, Pensilvania, quien murió en junio del año pasado después de beber del minibar en un hotel de Bahía Príncipe en Punta Cana. Un mes más tarde, David Harrison falleció mientras estaba de vacaciones en el Hard Rock Hotel and Casino en la misma ciudad caribeña.



La primera muerte de 2019 se dio a conocer también este fin de semana. Se trata de Jerry Curran, un agente de policía jubilado de 78 años que murió en enero en el Dreams Resort de Punta Cana. "Él se marchó sano a República Dominicana y nunca regresó. Pensé que algo no estaba bien porque mi padre era un hombre sano, que se cuidaba mucho y no creía que fuera posible, pero entonces escuché las historias de otras personas", dijo la hija del fallecido, Kellie Brown.



A los tres días de llegar al país, Jerry Curran comenzó a vomitar y cayó inconsciente. Las autoridades solicitaron a su hija 40.000 dólares para costear la cirugía del enfermo, pero el ex policía de Ohio falleció a las horas en el hospital. Se comunicó que una de las causas de la muerte fue un edema pulmonar.



En abril de 2019 murieron John Corcoran, hermano de la estrella de televisión estadounidense Barbara, tras sufrir un ataque al corazón, y Robert Bell Wallace, de 67 años, de California, quien estuvo cuatro días internado en un hospital.



En mayo, Miranda Schaup-Werner, de 41 años, de Pensilvania, murió a las pocas horas de consumir una bebida del minibar del Hotel Bahía Príncipe en La Romana. También fueron víctimas Cynthia Day, de 49 años, y Nathaniel Holmes, de 63, de Maryland, quienes fueron encontrados sin vida en sus habitaciones de hotel.



Este mes de junio, además de la muerte de Vittorio Caruso, se registraron las de Leyla Cox, de 53 años, de Staten Island, Nueva York, quien fue encontrada muerta en su habitación de hotel, y Joseph Allen, de 55 años, de Nueva Jersey, que también murió en su cuarto del hotel Terra Linda en Sosúa.