Video: Madre se distrae con el celular, pero salva a su hijo de caer al vacío

El episodio quedó grabado en las cámaras de seguridad del edificio de la empresa constructora Monserrate en Medellín, Colombia. Y es verdaderamente escalofriante. En las imágenes, que se viralizaron por las redes sociales, se ve a una madre salvando a su hijo de caer por las escaleras en el último instante.Sucedió este miércoles en apenas un puñado de segundos. Una pequeña distracción y la vida del nene estuvo a punto de terminar de manera trágica y abrupta.Todo comenzó cuando la señora bajó del ascensor junto a su hijo de 1 año y medio y esperó en la puerta de las oficinas de la empresa a que vinieran a abrirle.En ese momento la señora tomó su teléfono celular y se puso a grabar un audio, aprovechando ese tiempo perdido. El nene se vio sorprendido por la baranda de la escalera que rodea al ascensor del edificio y se acercó allí para verla de cerca. Pero el chiquito nunca advirtió que faltaban los barrotes que protegen de una caída y cuando se quiso apoyar no había nada para contenerlo, por lo que cayó hacia el piso de abajo.En ese instante la mujer reaccionó, dejó todo y dio un salto. Se estiró al máximo y cuando parecía que el destino del nene ya estaba condenado apareció una mano salvadora, que en el segundo final le agarró el tobillo lo más fuerte que pudo. Al instante todos los que estaban en el lugar se acercaron para ayudar. Angustiada, la mamá del chico lo puso a resguardo y se largó a llorar desconsoladamente.Juan Esteban Franco, gerente de la empresa, aseguró al diario El Tiempo que "al niño no le pasó nada; no tuvo ningún tipo de lesión, afortunadamente". El directivo añadió que "es de resaltar el instinto de esta madre: cómo logra proteger a su hijo".

"Es lamentable lo que sucedió con el menor, sin embargo, es un hecho que se nos sale de las manos pues la señora se encontraba en los corredores del edificio que pertenece a una propiedad horizontal y donde también operan oficinas de seguros, call center, corredores de bolsa, entre otras empresas"."La señora, quien realizaría una gestión en nuestras oficinas, tuvo un pequeño descuido y desafortunadamente el menor por poco cae", sostuvo.Por último, Franco explicó que después del hecho, la mujer terminó de hacer la diligencia por la cual fue a la constructora y, posteriormente, se fue con su pequeño sano y salvo.