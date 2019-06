Murió el ex presidente egipcio Mohamed Mursi, tras desplomarse en pleno juicio

El ex presidente de Egipto Mohamed Mursi, que gobernó el país entre 2012 y 2013 antes de ser derrocado por el Ejército en un golpe de Estado no sangriento, falleció este lunes durante una sesión de un juicio contra él por espionaje, informó la televisión estatal egipcia.



La emisora publica no ofreció más detalles sobre las causas de la muerte del ex mandatario islamista, de 67 años, que llevaba preso desde el 3 de julio de 2013 y fue sometido a múltiples juicios en este tiempo.



"Estaba hablando ante el juez por 20 minutos, estuvo muy exaltado y se desmayó. Fue llevado a un hospital, donde murió", dijo una fuente judicial consultada por AFP.



Este martes se cumplirán tres años del día en que un tribunal lo sentenció a cadena perpetua por pasar secretos de Estado a Qatar. En total, tenía cinco procesos abiertos y un tribunal de casación había revocado una condena a muerte por espionaje.



El líder político fue el primer presidente electo democráticamente en la historia del país, luego de la Primavera Árabe, pero pasó solo un año en el poder tras sufrir un golpe de Estado.



Su familia y organizaciones de derechos humanos han denunciado que el ex presidente era mantenido en régimen de aislamiento y no se le permitían visitas.



La organización Amnistía Internacional aseguró el pasado febrero que Mursi sólo había recibido tres visitas desde que fue detenido tras el golpe de Estado contra su Gobierno que encabezó el actual presidente, Abdelfatah al Sisi, en aquel entonces ministro de Defensa.



Mursi había llegado al poder en junio de 2012, tras ganar las primeras elecciones presidenciales celebradas en Egipto después de la revolución de 2011, que acabó con el mandato de 30 años del dictador Hosni Mubarak.