Un niño de 10 años ayudó con un dibujo a esclarecer extraño caso en su colegio

La policía de Inglaterra elogió y premió a un niño de 10 años que los ayudó, haciendo un retrato robot, a identificar un extraño que vio intentando entrar en el colegio.



La historia comenzó el mes pasado, cuando el pequeño Ryan Cook estaba en su escuela de Lemington (Newcastle) y vio que un hombre desconocido intentaba entrar. Una vez en casa, el chico le contó a sus padres lo que había visto y estos no dudaron en avisar a la Policía.



Cuando llegaron, los agentes pidieron al nene que les hiciera un dibujo del hombre al que había visto, y así lo hizo. El peculiar retrato robot mostraba a una persona calva sin barba, vestida con una chaqueta, pantalones y zapatos; y, aunque no era la obra más realista del mundo, fue más que suficiente para que los agentes comprobaran, junto al personal de la escuela, que el hombre no era ningún sospechoso sino un visitante oficial del colegio.





La Policía quiso agredecer a Ryan su colaboración y lo invitaron a visitar a la comisaría, donde pudo sentarse en un coche patrulla, entrar en la parte del furgón y conocer a los perros policía. Además, el niño se marchó con un diploma enmarcado.



"Es un placer absoluto otorgar a Ryan una distinción por su excelente trabajo de detective la semana pasada. Hizo lo correcto al comunicar sus inquietudes a sus maestros y padres, y mostró una gran madurez al darse cuenta de lo que consideraba un comportamiento sospechoso. Cuando nuestro agente le preguntó si podía hacer un dibujo, él estaba más que feliz de hacer todo lo posible para ayudarnos", relató el sargento Ashley Palmer.



Por su parte, el pequeño también quiso manifestar su alegría: "Lo pasé muy bien y creo que mis maestros estarán muy orgullosos de mí por haberle contado a mi mamá y a mi papá lo que vi. Estoy feliz de haber podido ayudar a la policía y de que al final no fuera nada malo. Definitivamente haría lo mismo otra vez".