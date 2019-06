Denuncian agravamiento del estado de salud de Julian Assange

Poveda informó que la enfermedad de Assange se debe en gran medida al "aislamiento, la restricción de visitas, encierro y no tiene acceso a la biblioteca ni a Internet".



"A partir del 11 de abril, las visitas legales y familiares se han restringido, no tiene acceso a la biblioteca o a Internet (...) Ahora tiene evaluaciones médicas y en todas muestran que ha bajado de peso; este lunes debía declarar ante la Fiscalía sueca y tuvimos que pedir que no lo haga porque ni siquiera podía mantener una conversación. La situación psicológica también va mermando, es una situación muy compleja", señaló Carlos Poveda al medio ruso Sputnik.



De acuerdo al abogado, la defensa de Julian Assange ha denunciado la situación en en varias instancias internacionales e indicó que no han recibido respuesta ante las denuncias.



"Ahora se están dando cuenta de que no era una conjetura, que era la realidad", agregó el abogado.



Telesurtv.