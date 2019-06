Video: La pelea entre Neymar y la modelo que lo denunció por violación

El viernes de la semana pasada Neymar fue denunciado por violación. Najila Trindade Mendes de Souza, una modelo y actriz brasileña, asegura que el futbolista del PSG la violó en un hotel de París, donde había sido invitada por el propio jugador."Yo le decía que parara y me pegaba con violencia en la cola. Fui víctima de violación. De violación y agresión", dijo la joven al canal SBT, sobre el caso que involucra a la figura de la selección brasileña.Poco después de esa entrevista, el programa brasileño Cidade Alerta de la señal Recort TV publicó un video en el que se puede ver una pelea entre Neymar y Najila Trindade en un hotel.En las imágenes, el futbolista de la selección brasileña, que se lesionó en el partido amistoso ante Qatar, entra junto a la chica y se acuestan en la cama. Los primeros segundos transcurren con aparente normalidad, pero luego algo sucede y Najila comienza a golpear a Neymar, que se levanta. En ese instante se desató una discusión.La modelo que denunció al futbolista Neymar aseguró que el jugador la agredió y la violó sin preservativo cuando ella le había pedido que se detuviera."Yo tenía ganas de estar con Neymar. Iba a lograr estar con él. Pero cuando llegué al hotel estaba agresivo, totalmente diferente de esa persona con la que hablaba por WhatsApp. Como tenía muchas ganas de estar con él me dije 'voy a intentar manejar la situación'", afirmó.Entonces, contó que Neymar la desvistió en forma consentida, pero agregó: "Después me empezó a pegar, me dolía, y le dije que parara. Y él se disculpó. Entonces yo le pregunté si tenía preservativo y él respondió que no".Y siguió el relato de la modelo a SBT: "Entonces le dije que no. Él no respondió y seguimos. Él me miró y cometió el acto y le pedí que parara. Mientras lo hacía, él seguía pegándome en la cola violentamente. Después me di vuelta, fue todo rápido, cuestión de segundos, y le dije que parara, él no hablaba, solo actuaba".Finalmente, Najila denunció el viernes ante la policía de San Pablo al futbolista por la violación que habría ocurrido el 15 de mayo en un hotel de París.