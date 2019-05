Tornado causó graves daños y dejó más de 10 heridos en Chile

"Mira el remolino culiao", Tornado en Los Ángeles con nuestras clásicas reacciones. pic.twitter.com/QbQgNBWSdn — Anparax (@ElAleje) 30 de mayo de 2019

Según Carabineros, la tromba pasó principalmente por la zona donde se ubica la terminal de micros de esa ciudad, ubicada a 513 kilómetros al sur de Santiago.El tornado, que ocurrió alrededor de las 19 horas de ayer de Argentina, dejó varios heridos y provocó cortes de luz, voladuras de techos, caídas de postes del alumbrado público, además de voltear vehículos pequeños y camiones.Además explotaron varios transformadores que canalizan la energía eléctrica, de acuerdo a las fuentes.El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, confirmó que hay personas heridas "pero no graves", y que el fenómeno climático no había sido anticipado por el Servicio Meteorológico, en declaraciones a CNN Chile.Según el balance de las autoridades, al menos 12.000 clientes quedaron sin energía eléctrica; hay 16 personas heridas y seis viviendas afectadas."Mi apoyo y solidaridad a los afectados del tornado que hoy golpeó a Los Ángeles, destruyendo viviendas, arrancando techos e interrumpiendo servicio eléctrico", dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en un mensaje a los habitantes de Los Ángeles."Estamos coordinados con el Intendente, quien está en la ciudad presidiendo el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y coordinando ayuda para reparar daño causado", precisó.Desde del organismo de Meteorología no descartaron que se trate de una tromba marina que ingresó a tierra formando un tornado, un fenómeno poco usual en Chile.