Un milagro: Nació con 23 semanas de gestación y es la beba más pequeña del mundo

Es la beba más pequeña del mundo. Nació en San Diego, California, Estados Unidos. Pesó sólo 245 gramos, con 23 semanas de gestación y tres días. Ante todos los pronósticos, sobrevivió. Y después de cinco meses de internación, el milagro se cristalizó: le dieron el alta con un peso de dos kilos.Luego de graves complicaciones de salud de la madre, quien padecía presión muy alta, en diciembre los doctores dijeron que había que inducir el parto. Y así fue. Allí nació Saybie, nombre dado por el equipo médico para llamar a esta "beba del milagro".Durante los meses posteriores, los médicos lograron trabajar arduamente para estabilizarla y mantenerla con vida. Así también como para seguir su crecimiento.Con bebés tan pequeños, explicó el neonatólogo Paul Wozniak, el primer obstáculo es simplemente asegurarse de que tengan la oportunidad de respirar. Los pulmones subdesarrollados necesitan ayuda, por lo que la beba debió ser entubada.En una criatura tan pequeña, el procedimiento puede fallar, contribuyendo a elevar la tasa de mortalidad, algo que felizmente no ocurrió en este caso.Dado que Saybie era la beba más pequeña de mundo, hubo que cortar el tubo que se le colocó para facilitar su respiración porque no existía un tubo tan pequeño.Lo mismo ocurrió al momento del pesaje durante el nacimiento: no había en el hospital una balanza tan pequeña para pesar a bebés menores a 300 gramos.Trisha Khaleghi, vicepresidenta ejecutiva y directora ejecutiva del hospital, explicó que en comparación con el nacimiento, Saybie tenía el mismo peso que una "manzana o una cajita de jugo".La familia de Saybie desea permanecer en el anonimato, por eso no trascendieron otros detalles de la pequeña. Pero sí se confirmó que se retiró del hospital en muy buenas condiciones de salud y seguirá su recuperación en su casa.