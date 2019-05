Empresario árabe ayudó al niño que hacía los deberes en la calle

Las imágenes de un niño de 11 años que estudiaba en la calle, bajo la luz de un farol, conmovieron al empresario árabe Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, quien decidió viajar hasta Moche, la localidad peruana donde reside el pequeño, para ayudarlo.La familia del nene, llamado Víctor, no podía pagar la factura de luz, por lo que el menor hacía las tareas del colegio en esas condiciones.Movilizado por esta situación, el millonario, de 31 años, fue a Perú y conoció a Víctor. Se comprometió a construirle una nueva casa y a darle una mano a su madre para que emprenda un negocio.

Así estudiaba Víctor

Además, ofreció invertir en la escuela en la que el niño cursa la primaria, según informaron medios de ese país.De acuerdo a lo señalado por portales peruanos, Mubarak, contó que también creció en un hogar humilde, y le pidió a Víctor que valore el esfuerzo de su madre y la respete.Al recordar su niñez, Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, dejó entrever que su actual vida de "lujos" y altruismo esconden una infancia dura que, según el empresario, no quiere que alguien más lo viva. "Yo tenía una infancia complicada y no quería que los chicos pasen lo mismo", señaló."He tenido muchos amigos que han tenido una infancia muy difícil y he tenido amigos que han muerto a consecuencia de las drogas o una mala actitud, quiero evitar que los chicos pasen lo mismo", agregó.Contó además que se enteró de Víctor Martín cuando estaba navegando en Instagram, su historia y empuje hizo que viaje hasta Perú para ayudarlo.