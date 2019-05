Masacre en Brasil: degolló a ex novia y en un templo mató a 3 personas a tiros

Rudson Aragao Guimaraes, un feligrés del templo evangélico Iglesia Bautista Shalom, fue ayer a la casa de su ex novia y la mató de una puñalada en el cuello.



Luego de asesinar a la mujer, quien estaba de novia con el pastor de la iglesia, se dirigió al templo corriendo con una pistola calibre 36 y tiró contra el grupo de 20 personas que estaban participando de un culto.



Dos ancianos, entre ellos el padre del pastor, murieron en el acto.



En medio de las corridas y los gritos desesperados, el ex militar tomó de rehén a una mujer a la que mató de un tiro en la cabeza cuando percibió la llegada de la policía al lugar.



Los agentes dispararon e hirieron gravemente al agresor, quien se encuentra en terapia intensiva en el hospital de la ciudad.



"Si la policía no llegaba a tiempo la masacre hubiera sido mucho peor porque le quedaban balas", dijo Flávio Santiago. mayor de la Policía Militarizada de Minas Gerais.