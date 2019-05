Japón y Reino Unido frenan nuevos modelos de Huawei y la red 5G

Al mismo tiempo, el gigante británico de las telecomunicaciones EE anunció el lanzamiento de su red 5G a finales de mes, incluyendo el pedido de smartphones compatibles de las principales marcas del sector. a excepción de Huawei.



KDDI y SoftBank Corp, número dos y tres de los operadores telefónicos del país respectivamente, dijeron que la decisión se tomó para tener tiempo de estudiar el impacto de la decisión tomada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.



El operador más grade, NTT Docomo, también anunció la suspensión de las órdenes de compra del nuevo modelo de Huawei, pero no frenó el lanzamiento del mismo.



SoftBank tenía previsto lanzar el nuevo teléfono inteligente de Huawei el viernes, pero anuló esa presentación "porque actualmente estamos tratando de confirmar si nuestros clientes podrán utilizar el aparato con cierta seguridad", dijo el vocero de la compañía Hiroyuki Mizukami a la agencia AFP.



Al mismo tiempo, el gigante británico de las telecomunicaciones EE anunció el lanzamiento de su red 5G a finales de mes, incluyendo el pedido de smartphones compatibles de las principales marcas del sector a excepción del gigante chino Huawei.



El director ejecutivo de EE, Marc Allera, había declarado al diario británico Financial Times que el grupo interrumpió el lanzamiento de un teléfono de la marca Huawei compatible con la 5G, anunciado sin embargo la semana pasada, por no tener garantías de poder ofrecer ese servicio.



Washington emprendió una dura campaña mundial contra Huawei que la semana pasada escaló cuando Trump prohibió a las empresas estadounidenses de telecomunicaciones comerciar con firmas extranjeras consideradas "de riesgo" para la seguridad nacional.



Estados Unidos ha advertido que Huawei representa riesgos para la seguridad nacional y la privacidad de los usuarios debido a sus estrechos lazos con el gobierno chino, acusaciones que la empresa rechaza.



La medida, sin embargo, no entraría en vigor por un plazo de 90 días.