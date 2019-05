Huawei afirma que seguirá dando actualizaciones y ya tiene listo un "plan B"

Economía Qué consecuencias tendrá para los usuarios de Huawei los bloqueos de EEUU

El presidente ejecutivo de Huawei Technologies, Richard Yu, ha señalado este martes que el sistema operativo de la compañía china podrá salir al mercado "como pronto" a finales de este año o a principios del 2020 "como muy tarde", según informa el canal Phoenix Hong Kong.Huawei ya tiene listo un sistema operativo propio para ser puesto en funcionamiento en sustitución del software Android de Google. Se llama Hongmeng, según afirmó una fuente al sitio Huawei Central, que se encarga de difundir noticias sobre la marca china. Desde la empresa, aseguraron que pese a las medidas adoptadas por EEUU, continuará ofreciendo actualizaciones.El "plan B" se lanzaría si no puede utilizar más los sistemas operativos de la empresa estadounidense, luego de que el gobierno norteamericano incluyera a Huawei en una lista de compañías y personas a las que se veta el acceso a su tecnología.Como consecuencia de este veto, Alphabet, la empresa matriz de Google, ha retirado las licencias a los productos de Huawei, que no vendrán con Google Play, lo que significa de hecho la imposibilidad de acceder a todas las aplicaciones diseñadas para Android que no estén en código abierto.Al término de los tres meses, si no se prorroga la licencia, Huawei igual tendrá acceso a las actualizaciones y parches, pero deberá esperar que estén disponibles para la versión de código abierto, no la comercial, de Android, llamada Android Open Source Project.Hongmeng, el nombre habría sido elegido en honor a un personaje de la mitología china que representa el caos previo a la creación del mundo, está basado en el sistema de código abierto Linux y será utilizado de forma universal en teléfonos móviles, tablets y computadoras personales.El sistema operativo ya habría sido probado de forma oculta en los dispositivos de Huawei.Desde la empresa, aclararon a ámbito.com: "Huawei ha hecho contribuciones sustanciales al desarrollo y crecimiento del ecosistema de Android alrededor del mundo. Como uno de los colaboradores globales clave de Android, hemos trabajado de cerca con su plataforma de código abierto para desarrollar un sistema que ha beneficiado tanto a la industria como a los usuarios".

Y concluyeron: "Huawei continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicio post venta a todos los productos existentes de teléfonos inteligentes y tabletas Huawei y Honor, incluyendo los que ya han sido vendidos y los que se encuentran disponibles a la venta. Continuaremos construyendo un ecosistema de software seguro y sustentable para poder ofrecer globalmente la mejor experiencia a todos los usuarios".