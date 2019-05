Debieron evacuar la Torre Eiffel por un sujeto que escaló el monumento

??

?? L'incident qui a provoqué la fermeture en début d'après-midi est terminé. Félicitations à tous les intervenants. La #TourEiffel rouvrira demain à 9h30.

?? This afternoon's incident is over. The #EiffelTower will reopen tomorrow morning at 9.30am. pic.twitter.com/q8e3NsQElf