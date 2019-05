Reapareció ave que se extinguió hace más de 130.000 años

Un ave que se extinguió hace más de 130 mil años reapareció en la isla de Aldabra, al norte de Madagascar. El descubrimiento lo realizó un grupo de científicos de la Universidad de Portsmouth y del Museo Natural de Historia de Londres.



Se trata de los rálidos de garganta blanca. Esta especie se extinguió cuando la isla que habitaba quedó bajo el mar. Con la evolución, perdió la capacidad de volar y no pudo escapar cuando el agua sumergió a su hogar.



Miles de años después, la isla resurgió y los rálidos de garganta blanca reaparecieron. Al principio podían volar, pero nuevamente perdieron la capacidad por cuestiones evolutivas.



Este ave no necesita volar debido a que no tiene depredadores en la isla. Entonces, este fenómeno evolutivo hizo factible que reviviera una especie extinta hace 130 mil años.



Esto demuestra que una especie del mismo ancestro puede evolucionar de manera repetida a lo largo de la historia. Los fósiles de los ancestros de esta ave son similares al de la "nueva" especie".