El 76% de los casos de sarampión registrados en Europa no estaba vacunado

Unos 7.100 casos de sarampión, el 76 por ciento por ciento de los 11.383 casos detectados en el último año en Europa, se dieron en personas no vacunadas, según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que ha emitido ya una alerta porque la gran mayoría de los casos nativos se dan en países donde se consideraba que la enfermedad ya no era endémica y por tanto estaba casi erradicada.



En marzo pasado fueron 1.548 los casos detectados, lo que supone un incremento con respecto a los dos meses anteriores, con Francia, Lituania, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Alemania con las cifras más elevadas. Estos casos se han traducido en 22 muertes en 12 meses, con 14 en Rumanía, cinco en Italia, dos en Francia y uno en Grecia.



Sobre la variación, destaca el aumento de casos en Francia, Lituania, Polonia y Bulgaria, mientras que Bélgica y Austria han reducido significativamente los casos. En cuanto a su origen, el 84 por ciento son casos propios y el 8 por ciento son importados.



Por prevalencia, a la cabeza están Eslovaquia, Lituania, Grecia y Rumanía, mientras que Chipre y Hungría lideran la tabla por abajo. España tiene una prevalencia de 4,1 casos por millón resultado de los 190 casos detectados en esos 12 meses.



Tras un primer trimestre del año relativamente tranquilo, el sarampión ha disparado su incidencia en España en las últimas semanas. Si Cataluña informó hace unos días de que dos brotes aún activos han causado al menos 19 casos en abril en la provincia de Barcelona, ahora son las de Madrid y Guadalajara las que han registrado un cúmulo de pequeños brotes que han afectado a más de 40 personas.



El sarampión es una enfermedad virósica muy contagiosa que provoca, tras un periodo de incubación de cuatro a 12 días, un primer episodio de fiebre alta, dolor de garganta y conjuntivitis al que sigue una erupción cutánea. Las complicaciones, principalmente respiratorias pero también neurológicas, son comunes y la mortalidad se estima en el 0,2 por ciento, casi siempre niños.



Madrid, que solo había registrado seis casos en el primer trimestre del año, ha visto como a medida que avanzaba el mes de abril crecía el número de diagnósticos hasta alcanzar los 17.



En Estados Unidos

El brote sigue propagándose también por Estados Unidos y este año ha rebasado los 700 casos. El virus se ha registrado en 22 estados.



Alrededor de 400 de los casos se han presentado en la ciudad de Nueva York y sus suburbios, la mayoría en comunidades judías ortodoxas. Este brote se ha esparcido hasta Detroit. Los Angeles experimenta un brote de rápido crecimiento, y se les ha pedido a los residentes que permanezcan dentro de sus hogares, además se ha puesto en cuarentena a cientos de estudiantes universitarios que se sospecha que han estado expuestos y no pueden comprobar que fueron vacunados.



Debido a la propagación del sarampión a nivel mundial, los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) han instado a los estadounidenses que viajan al extranjero a asegurarse de que estén inmunizados contra la enfermedad. El lunes, la agencia volvió a hacer un llamado urgente para que los padres vacunen a sus hijos.