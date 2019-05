Fotos y detalles de la reunión de los obispos argentinos con el Papa Francisco

Sociedad El Papa expresó a obispos argentinos su deseo de visitar el país

El papa Francisco concedió este jueves una audiencia de más de dos horas a los obispos argentinos del primer grupo que realiza la visita ad limina, en la que, en un clima de fraternidad, les pidió que acompañen más a los jóvenes y consideró que el gran desafío es la educación. También expresó su preocupación por la polarización en el país y manifestó el deseo de viajar a su tierra natal, aunque no se precisó fecha.

"Fue muy abundante el intercambio pastoral. Los obispos le contaron al Papa la realidad de las diócesis y el Santo Padre fue compartiendo con ellos criterios para fortalecer y ahondar en la evangelización que hoy necesita nuestra tierra", puntualizó."Los obispos también escucharon del Papa la necesidad de fortalecer la tarea que la Iglesia realiza en la educación y hablaron sobre las vocaciones sacerdotales. El Santo Padre también los alentó a poder dedicarle tiempo a la vida de los jóvenes", agregó.El arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, contó que "tuvimos una audiencia con el Papa. El encuentro se extendió por dos horas y Francisco, con su sencillez generó un clima de gran confianza en el que nos predispuso a los obispos que pudiéramos preguntarle sobre todo lo que quisiéramos".En el momento en el cual el diálogo versó sobre la realidad en Argentina, Puiggari manifestó que: "Surgieron cuestiones sobre la actualidad de la Iglesia argentina y del país en general. Fue una conversación cordial donde se le preguntó con mucha claridad sobre varios temas importantes que nos preocupan como Iglesia".

El Obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Zordán, contó desde Roma, que está "muy contento" por la visita al Papa Francisco en la mañana de este jueves junto a 33 Obispos.Zordan expresó que "estos días hemos estado reunido con los distintos organismos que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal y hoy, hemos tenido el encuentro con Francisco que comenzó con una misa en la Basílica de San Pedro y posteriormente se produjo la reunión que se prolongó por espacio de poco más de dos horas", afirmó en diálogo conAl referirse a los temas de la reunión, el obispo de Gualeguaychú, explicó que "pudimos decir lo que queríamos y preguntar con total libertad y nos dimos cuenta que el Papa está al tanto de la realidad de la Argentina, de cómo estamos viviendo, la preocupación por la pobreza creciente, la falta de trabajo. Escuchó todo lo que hemos dicho y conoce la realidad de todas nuestras Diócesis", dijo.Zordan indicó que "fue un diálogo muy abierto, fraterno y franco, Francisco tiene mucha preocupación ante la creciente pobreza que se vive en nuestro país y particularmente en alguna región".En cuanto a una posible visita del Papa Bergoglio a Argentina, Zordán manifestó que "no tenemos ningún indicio ni por el sí ni por el no, solo sabemos que es difícil. El Papa nos dijo que hay lugares que necesitan más de la presencia del Papa que la Argentina", contó Zordán desde Roma.El papa Francisco expresó su deseo de visitar la Argentina, aunque sin precisar una fecha, durante la audiencia de más de dos horas que concedió este jueves en el Palacio Apostólico a los obispos argentinos del primer grupo que realiza la visita ad limina."El Papa expresó su deseo de visitarnos varias veces, pero la dificultad es de agenda", dijo a la prensa el arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik OFMCap, tras la reunión.En este sentido, el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, dijo: "No tenemos ningún indicio por sí ni por el no, solo sabemos que es muy difícil"."Su agenda ahora está más marcada por las necesidades de la Iglesia y de la sociedad en el complejo mundo global, que por sus sentimientos", precisó el prelado platense.Monseñor Fernández señaló que el pontífice escuchó de algunos obispos la "preocupación por la existencia de cierta tensión social" en el país y reveló que hablaron de la polarización que se generó a raíz del debate por el aborto.En tanto, monseñor Stanovnik aclaró que el 90% de los temas abordados por Francisco "fueron de orden pastoral"."El Papa insistió en varias ocasiones sobre el tema de la educación, su importancia y graves deficiencias. Nos insistió muy fuerte sobre ese tema", subrayó."Habló también de la cercanía con nuestra gente, nos animó. Dijo que la Iglesia argentina está pastoralmente muy cerca de las problemáticas de sus pueblos, eso lo repitió varias veces", destacó.Los 33 obispos argentinos que componen el primer grupo que realiza la visita ad limina peregrinaron este jueves a la tumba de San Pedro, poco antes de ser recibidos en audiencia por el papa Francisco.La misa fue presidida por el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Eliseo Martín, y concelebrada por la totalidad de los obispos pertenecientes al primer grupo."Este es el día más esperado y más significativo de la visita ad limina apostolorum. Esta misa frente a la tumba del apóstol San Pedro y la visita al papa Francisco. Este Papa que es uno de los nuestros y esto tiene una mayor significación pero no nos mueve la simpatía sino la fe", destacó.Por la tarde, los obispos continúan con el programa previsto para esta cuarta jornada, donde visitan la Comisión Pontificia para América Latina (CAL), el Palacio de San Paolo, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y la Secretaría para la Comunicación.El domingo iniciará la visita el segundo grupo, de 29 obispos, entre ellos el obispo de San Isidro y presidente de la CEA, monseñor Oscar Vicente Ojea, que verán al Papa el viernes 10 de mayo.