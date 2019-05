Candidato a Presidente de Panamá promete "hacer sin robar"

Foto 1/2 Foto 2/2

"No tenemos la menor duda de que el 5 de mayo la victoria será nuestra", afirmó el ex ministro de Agricultura y ex diputado que aspira a la Presidencia por el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), primera fuerza del Parlamento con 26 de los 71 diputados.



En un discurso en el que repasó sus principales ofertas de campaña, Cortizo, de 66 años, arremetió contra el gobernante saliente, Juan Carlos Varela, a quien criticó por el aumento de la deuda del país y por no cumplir, según dijo, con lo prometido en materia de salud, educación y seguridad.



"Solo faltan cuatro días para que se acabe una década de corrupción, de incapacidad y de mentiras", sentenció Cortizo en alusión a la Administración de Varela y la de su antecesor Ricardo Martinelli (2009-2014), de los partidos Panameñista y Cambio Democrático (CD), respectivamente.



Cortizo, quien acapara el 44% de la intención de voto según la más reciente encuesta, prometió combatir la pobreza y la desigualdad, así como la corrupción que ha generado grandes escándalos en los últimos años.



"Vamos a hacer sin robar", apuntó el candidato entre los vítores de sus seguidores reunidos en una céntrica avenida de la capital panameña, en la que se ubicó una tarima donde actuaron diversos artistas en un evento denominado "Uniendo Fuerzas", el lema de la campaña de Cortizo.



Más de 2,7 millones de electores están convocados a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente, a los diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano (Parlacen), alcaldes, representantes de corregimiento y concejales.