Quedó atrapado tras cavar un túnel para espiar a su ex esposa

Un hombre quedó atrapado cerca de 24 horas en un túnel que él mismo cavó para espiar a su ex esposa. Cuerpos de emergencia acudieron al lugar, ubicado en Puerto Peñasco, México, después de que recibieron el reporte. Pese a lo peligroso de la situación logró ser rescatado y está fuera de peligro.



Griselda S., con quien mantuvo una relación sentimental por más de una década, fue quien lo descubrió atrapado y llamó a los servicios de emergencia, y por supuesto a la policía, quienes acudieron al rescate del hombre en extremo celoso, según declaró la denunciante.



Desde hacía varios días la mujer había comenzado a escuchar ruidos extraños provenientes de la parte trasera de su vivienda, sin embargo no les dio importancia por creer que podrían ser gatos o perros callejeros, incluso acudió a revisar con una vecina para averiguar de qué se trababa pero ambas no encontraron nada a simple vista.



A la mañana siguiente, la mujer escuchó lamentos de ayuda y descubrió tierra suelta, palas, dos cuchillos y una botella de agua vacía y logró identificar a su ex pareja por la voz, por lo que de inmediato pidió ayuda.



Tras 45 minutos de labores, los rescatistas lograron ponerlo a salvo, a pesar de la debilidad que presentaba. Trascendió que el hombre cavó el túnel debajo de los cimientos de la vivienda, durante varios días, para espiarla. La mujer declaró que mantuvo una relación de 14 años con ese hombre y que por celos y maltrato se separaron, pero él no dejaba de molestarla.