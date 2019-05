Familiares de presunto delincuente atado a un poste denunciaron a los vecinos

Internacionales Vecinos capturaron a ladrón y lo ataron a un poste hasta que llegó la policía

El hermano mayor del delincuente reducido por vecinos y atado a una parada en La Capuera, en Maldonado, de la República Oriental del Uruguay, presentó una denuncia por la golpiza propinada al joven de 25 años.El individuo, de iniciales A.G., fue visto por personal de emergencia y trasladado al hospital, donde se le realizó una tomografía, de la que no surgieron lesiones graves.Los vecinos de la avenida del Lago, afirman que el joven ingresó a un comercio de la zona y amenazó a los presentes para llevarse el dinero.Testigos afirman que las empleadas nerviosas se le tiraron encima y posteriormente, un panadero colaboró en el arresto ciudadano.El hermano del delincuente dijo aque con la denuncia busca que se sepa cómo ocurrieron los hechos y que a su hermano se le propinó una brutal paliza y se le privó de su libertad.Los testigos reafirmaron que no comparten el concepto de justicia por mano propia, pero reiteraron que el joven, amenazó a los empleados para llevarse el dinero y una vez reducido, como la Policía no llegaba, decidieron atarlo.Por su parte, la Policía afirma tener pruebas de que el patrullero que fue enviado para atender la emergencia demoró 10 minutos en arribar al lugar.Los vecinos del barrio dicen estar cansados de los robos y por eso, realizaron el "arresto ciudadano".