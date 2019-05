Debieron internar a un nene de 12 años por su adicción al Fortnite

Muchos padres se quejan del tiempo que sus hijos pasan conectados o jugando. Pero pocos llegan al extremo que relató Vicky Winstanley, una mujer inglesa, que tuvo que internar a Nathan, su hijo de 12 años, por haber jugado demasiadas horas al Fortnite.Según relató a The Sun, al chico le diagnosticaron "fatiga crónica". Sus problemas habían empezado en diciembre, cerca de navidad. "Nathan no estaba muy bien. Estaba constantemente cansado", explicó la mujer.La mamá también relató que al joven le costaba mantenerse despierto y tenía problemas para recordar cosas que habían pasado en un corto período de tiempo.El problema continuó agravándose hasta que hace poco la madre encontró a Nathan inconsciente en su cuarto. "Estaba sobre su cama, con el joystick al lado y el juego todavía funcionando. Parecía que había sufrido un ataque. Se había desmayado por completo y no podía despertarlo", explicó la mujer al medio británico. Ahí fue que lo llevó con especialistas que decidieron hospitalizarlo.Afortunadamente, los médicos afirmaron que está en buen estado de salud, aunque lo mejor sería que no juegue tanto al Fortnite.Una experta británica en adicciones, Emma Kenny, recomendó a los padres limitar la cantidad de tiempo que los chicos pasan con los videojuegos. Sugiere un máximo de hasta cuatro horas por día."No sugiero que le prohíban jugar a los hijos, pero definitivamente tiene que haber algún tipo de límite", afirmó.