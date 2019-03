Qué propone el Gobierno venezolano para abrir negociaciones con la oposición

El Gobierno de Venezuela planteó cinco puntos concretos para negociar con la oposición la apertura de un proceso político de diálogo: respeto a la soberanía, a la paz, levantamiento de las sanciones contra Venezuela, un mecanismo que permita dirimir las diferencias políticas entre Gobierno y oposición y la no injerencia de otras naciones en los asuntos internos del país.El portavoz del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, explicó estas demandas en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa Sputnik publicada este sábado. "Nosotros veremos qué trae la oposición en su propuesta", apuntó Rodríguez al ser consultado sobre una posible mesa de diálogo.En cuanto a la propuesta de convocatoria de elecciones que plantea el Grupo de Contacto convocado por la Unión Europea, Rodríguez recordó que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 se saldaron con una clara victoria de Nicolás Maduro con el 67,84 por ciento de los votos y que ello supone que su mandato abarca el periodo 2019-2025. Además, subrayó que estos comicios cumplieron con todos los estándares internacionales."Ya las elecciones presidenciales se realizaron, no solo con estándares internacionales, sino con el sistema electoral venezolano, que es el más blindado del mundo entero, más fiable que el sistema electoral de Estados Unidos, de España, y sin duda que el de Colombia", remarcó.Sin embargo, desde la oposición sostienen que no contaron con las garantías que ellos exigían en la mesa de diálogo de República Dominicana celebrada a finales de 2017 e inicios de 2018. En ese sentido, Rodríguez, quien participó en los contactos de República Dominicana, aseguró que la oposición se negó a armar un acuerdo y optó por el "boicot" para facilitar lo que ocurre ahora con un intento de golpe de Estado apoyado desde el exterior."El boicot a la elección venezolana (por parte de la oposición) se hizo para tener el argumento de la agresión que actualmente están intentando perpetrar contra Venezuela, el boicot inició incluso antes de las negociaciones de Dominicana", declaró. En ese sentido, apuntó que la oposición busca "alimentar un expediente de falsos positivos" para luego desconocer los resultados electorales del 20 de mayo.Rodríguez también se refirió a la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado: "Es puramente una agresión, una intención inconstitucional, agresiva, de un cambio de régimen de sustituir al Gobierno debidamente electo el 20 de mayo por un Gobierno, por un señor que no lo ha elegido nadie, como no sea 75.000 personas que votaron por él para ser diputado en un pequeño estado (Vargas Norte) de Venezuela".Venezuela se encuentra sumida en una crisis política desde el 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país tras denunciar la ilegalidad del nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, quien inició el 10 de enero un nuevo mandato.