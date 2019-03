La vicepresidenta de Venezuela apuntó contra la "política patotera de EEUU"

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este sábado en Moscú que Caracas está tomando medidas legales en relación con la congelación de sus activos en el extranjero. No obstante, indicó que "hay una política de pillaje y robo de los activos de Venezuela" que afectan los intereses del país "en el caso específico de la empresa Citgo", una filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en territorio estadounidense."Allí ni siquiera nos permiten ejercer el derecho a la defensa", señaló Rodríguez. "Rompieron todas las reglas de las inversiones internacionales", indicó en referencia a las autoridades de EE.UU.Por otro lado, "en el caso de Europa, donde fueron congeladas las cuentas venezolanas, ya nosotros hemos iniciado acciones concretas jurídicas, hemos contratado abogados para la defensa de nuestros intereses y específicamente en el tema del oro que está secuestrado en el Banco de Inglaterra", aseveró, al subrayar que el Reino Unido está implementando "una política de robo de los activos de Venezuela dirigido desde EE.UU. y Venezuela tiene derecho a defender sus intereses legítimos".En lo que se refiere a la mudanza de la oficina europea de PDVSA desde su ubicación actual en Lisboa (Portugal) a Moscú, la vicepresidenta explicó que "tiene que ver con la expansión, con la cooperación energética, (en materia de petróleo, en materia de gas) que tenemos con las empresas rusas".Hizo hincapié que "hoy más que nunca es pertinente la ampliación y la consolidación de esta cooperación. "Así que es más que oportuna la mudanza: conjuntamente con la PDVSA Europa también vendrán otras filiales de PDVSA, que se instalarán en Moscú", adelantó.En relación de las actividades del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien viajó a los países de la región, indicó que "como venezolana me da vergüenza ajena una persona que no se limita hacer el ridículo en el país, sino ahora le ha dado por el ridículo internacional".Rodríguez recordó que Guaidó "fue una persona que en una plaza pública se autoproclamó 'presidente', lo que podría parecer de forma realmente extravagante para Venezuela, ahora lleva esta extravagancia y ridiculez a algunos países, cuyos Gobiernos son satélites del mandato de EE.UU.".Con respecto a este tema, Rodríguez evocó la Carta de las Naciones Unidas, que no permite "a estos países agredir o siquiera amenazar con usar fuerza contra Venezuela"."Hemos visto, lamentablemente, el 23 de febrero y el día subsiguiente" cómo Colombia se prestó para que se generara violencia contra Venezuela desde su territorio. "Esto es claramente violatorio de la Carta de la ONU y de la legalidad internacional", aseveró la funcionaria."Y yo creo que estos países deben pensarlo muy bien, porque sabemos que están en franca violación del derecho internacional público, de los principios elementales que inspiran a la comunidad internacional y las relaciones entre los Estados soberanos", aconsejó.La vicepresidenta indicó que en caso de que el opositor Guaidó -"que se define como 'político', pero se apoya en los pantalones de Marco Rubio, o de Bolton, o de Pence, o de Trump y vive amenazando al presidente de la República, amenazándolo de muerte"- decida regresar a Venezuela se verá sujeto a lo previsto por la legislación nacional.Subrayó que se trata de "un venezolano que conspira con gobiernos extranjeros para derrocar a un gobierno constitucional"."Todo esto está contemplado en nuestra legislación penal y está contemplado también en todo lo que tiene que ver con el marco jurídico de nuestras instituciones. Así que las instituciones venezolanas seguirán preservando el Estado de derecho en el país", aseveró."Sabemos que en la historia EE.UU. enmascara las falsas ayudas humanitarias para introducir armas a países donde pretendían derrocar sus Gobiernos", evocó Rodríguez al declarar que "en el caso de Venezuela es una falsa ayuda humanitaria" también."Si ellos de verdad quisieran ayudar a Venezuela, no la bloquearían económica, comercial, financieramente. No perseguirían a Venezuela por el mundo entero, no perseguirían sus alimentos, sus medicamentos, para que estos puedan llegar a la población venezolana", hizo hincapié.En referencia a la situación que se vivió en la frontera entre Venezuela y Colombia el pasado 23 de febrero, dijo que "el mundo entero pudo ser testigo de que "en las cajas del camión enviado por EE.UU. "no había medicamentos ni alimentos". "Había materiales para la violencia contra Venezuela", aseveró.

Rodríguez reiteró que no se trata de "nada nuevo". "Es el guion imperial y sabemos que quien está en frente de esta operación tiene una larga data en atentar contra los pueblos en masivas ejecuciones, importar violencia a los países", señaló en referencia a Elliott Abrams, enviado especial de EE.UU. para Venezuela."Es un guion que se está repitiendo, pero que fue derrotado en Venezuela", subrayó la vicepresidenta al recordar acontecimientos "en el año 2014, 2016", cuando Occidente intentó realizar en este país suramericano el escenario de "la llamada primavera árabe"."Fracasó en Venezuela. Y estos planes en Venezuela no se van a imponer porque el pueblo venezolano es completamente, profundamente un pueblo de paz -decidido a defender nuestra soberanía e independencia-, pero profundamente es un pueblo de paz", aseguró.Acerca de los recientes intentos de EE.UU. de legitimar sus planes de injerencia a los asuntos internos de Venezuela a nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, Delcy Rodríguez, indicó que "la política exterior del presidente Donald Trump exhibió su máxima expresión de lo que es la política imperial de EE.UU.Agregó que "en el caso específico, a Venezuela la amenazan todos los días, además a pedido de esta derecha extremista, por estos grupos extremistas que en el pasado trataron de ejercer política en Venezuela, y no obtuvieron el amor del pueblo venezolano, porque no lograron conquistar, como se conquista la voluntad popular, a través de los votos"."No lo lograron, no obtuvieron el amor del pueblo de Venezuela y se convirtieron en lo que son ahora: grupos violentos extremistas, con expresiones a veces terroristas", lamentó.Asimismo, la vicepresidenta venezolana reiteró la disposición del gobierno de Nicolás Maduro a dialogar, pero indicó que "la oposición solamente quiere que EE.UU. le haga la tarea": que Washington y un grupo de países "vengan a derrocar al presidente de la República Bolivariana, que es lamentable", declaró.Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que contribuya al levantamiento de las sanciones contra Venezuela, lo que solucionaría la situación social-económica en el país.