Salió a la luz chat entre Sala y el Cardiff: revelaciones sobre fatídico vuelo

¿Qué decían los chats?



El agente habló de abandono



El caso sigue en la FIFA



afirmó McKay en declaraciones a la BBC.A este descargo se le suman ahora las capturas de pantalla de una comunicación vía WhatsApp que se habría dado entre Sala y un empleado del Cardiff. En el diálogo, publicado por el diario Ouest France, queda en evidencia que el club le había ofrecido una opción de vuelo comercial y que el jugador la rechazaba debido a que ya había organizado su traslado por intermedio de McKay.Empleado de Cardiff: Envía una fotografía con la opción de un vuelo de la aerolínea Flybe entre Cardiff a París. Y agrega: "Es una opción, quizás. Cardiff-París. Pero es temprano".Emiliano Sala: Amigo... Está bien. Pero tengo un vuelo mañana a Nantes, y regreso el lunes a la noche a Cardiff. Willie McKay me llamó.Empleado de Cardiff: ¿Arreglaste un precio con él?Emiliano Sala: Sí, está todo bien. Hablaremos mañana antes de partir para Nantes.El agente Willie McKay acusó al Cardiff de "abandonar" al delantero argentino Emiliano Sala, fallecido en un accidente aéreo el 21 de enero cuando viajaba desde Nantes para sumarse al club galés.McKay, cuyo hijo Mark actuó como agente para la transferencia de Sala del Nantes al Cardiff, aseguró en diálogo con la cadena británica BBC que el delantero argentino debió arreglar por sus medios el viaje desde Francia a Gales. "Fue abandonado en un hotel más o menos a tener que resolver su viaje por sus medios", afirmó Willie McKay sobre Sala, quien había sido transferido por Nantes al Cardiff en 17 millones de euros y 2 más en variables.En este sentido, McKay aclaró que fue él quien asistió al delantero de 28 años para resolver su vuelo, piloteado por David Ibbotson, cuyo cuerpo aún no fue hallado.En tanto, Cardiff, contestó que le había ofrecido al jugador argentino trasladarse en un vuelo comercial.El cuerpo de Sala fue hallado 13 días después de que la avioneta Piper Malibu N264DB en la que viajaba desde Francia cayera sobre el Canal de la Mancha.Willie y su hijo Mark McKay, que asumieron el costo del viaje, afirman que fueron elegidos como "chivo expiatorio" del caso y reiteraron que el accidente fue consecuencia de "un error del piloto".Tras firmar su contrato con Cardiff, el delantero argentino retornó a Francia el 19 de enero para saludar a sus ex compañeros del Nantes con la idea de volver a Gales dos días después y empezar su nuevo camino en el club que juega en la Premier League.Willie McKay contó que acordó el vuelo de Sala a Cardiff a través del experimentado piloto David Henderson, quien lo llevó junto a otros jugadores "por toda Europa en innumerables ocasiones".Mientras tanto, la FIFA abrió una investigación a pedido del Nantes por el impago de la primera cuota por parte del Cardiff por el pase del delantero argentino.El equipo galés debía pagar el miércoles 27 de febrero la primera (6 millones de euros) de las tres cuotas acordadas por el pase de Sala. "Podemos confirmar que recibimos un reclamo.Revisaremos el tema", indicó un vocero de la FIFA sobre la presentación del Nantes por la falta de pago del Cardiff.En principio, el club galés argumentó que retendrían el dinero del pago hasta que se completara la investigación del accidente y se conocieran las causas del mismo.Aunque antes de hallar el cuerpo de Sala en el fondo del mar, el presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, aseguró que su club "honraría" el acuerdo con Nantes.Fuente: Clarín