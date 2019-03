Falleció un nieto del expresidente Lula da Silva: tenía siete años

El nieto de 7 años del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva falleció este viernes por una meningitis en San Pablo y el ex mandatario será autorizado a dejar la prisión de Curitiba, donde está preso desde abril, para asistir al funeral.



"El presidente Lula perdió a su nieto. Arthur tenía 7 años y fue víctima de una meningitis. Fuerza presidente, estamos a tu lado, sienta nuestro abrazo y solidaridad", escribió la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en su cuenta de Twitter.



Arthur Araújo Lula da Silva, cuyo padre es Sandro Luis Lula da Silva (uno de los cinco hijos del ex presidente), falleció en el Hospital Bartira de San Pablo, adonde fue ingresado por la mañana con fiebre alta. Será enterrado en el mediodía de este sábado en el cementerio das colinas, en Sao Bernardo do Campo, detalló el diario O Globo.



Tras conocerse la muerte del pequeño, los abogados de Lula realizaron una petición para que el ex presidente asista al funeral basándose en la Ley de Ejecución Penal, que determina que los presos pueden obtener un permiso de salida con escolta en caso de fallecimiento o enfermedad grave de un hermano o de otros parientes cercanos.



El Ministerio Público Federal (MPF) se manifestó en "sentido favorable al desplazamiento" de Lula para el entierro, indicó ese organismo. Y hora después la jueza federal de Curitiba Carolina Lebbos concedió la autorización, aunque sin dar detalles por "cuestiones de seguridad".



"Se autorizó la participación de Lula en el velatorio y, a fin de preservar la intimidad de la familia y garantizar no solo la integridad del preso sino la seguridad pública, los detalles del desplazamiento se mantendrán en secreto", señaló la magistrada en un escueto comunicado.



Por otro lado, el gobierno de Paraná, cuya capital es Curitiba, puso a disposición un avión para el traslado del ex gobernante hacia San Pablo, a 400 kilómetros de distancia. "La aeronave fue liberada por el gobernador Carlos Massa Ratinho Junior, atendiendo un pedido de la Superintendencia de la Policía Federal", a fin de posibilitar "que el ex presidente participe del velorio de su nieto", indicó la gobernación.



Lula travesó una situación similar cuando su hermano Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá, murió el 29 de enero en Sao Paulo (a 400 km de Curitiba), pero debido a trabas legales no se le permitió salir a tiempo para acudir al entierro. "No dejaron que me despidiese de Vavá por pura maldad", dijo en esa ocasión.