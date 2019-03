Un terremoto de magnitud 7 generó pánico en Perú

AHORA? Ministro del interior @andreschadwickp señala que por sismo 7.0 con epicentro en el sur de Perú, no tienen reportes de afectación para la región de Arica, donde fue grado VII Mercalli // @Cooperativa pic.twitter.com/JMjxdjgwXX — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) 1 de marzo de 2019

Un sismo de 7 grados de magnitud sacudió la madrugada en la región andina del sureste de Perú, cerca de la frontera con Bolivia, sin reporte inmediato de víctimas ni daños, informaron servicios geológicos.El sismo se registró a las 3.50 hora local, con epicentro a 8 km al noreste del municipio de Azángaro, situado al norte del lago Titicaca, cerca de la frontera con Bolivia, dijo el Instituto Geofísico del Perú."El sismo fue sentido en (las regiones sureñas) de Cusco, Arequipa, Tacna y Moquegua", indicó el sitio web del diario limeño El Comercio. No hubo reporte de víctimas ni daños del temblor registrado en una zona montañosa poco poblada.El epicentro del terremoto se situó a una profundidad de 257 kilómetros, precisó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), que explicó que la mayoría de los grandes sismos en Sudamérica ocurren por lo general a una profundidad de 70 km o menos.El terremoto alcanzó también zonas aledañas de Chile, como Arica y Parinacota, donde en un primer momento las autoridades emitieron una orden de evacuación preventiva por amenaza de tsunami.Pero poco después fue desactivada porque "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para la ocurrencia de un tsunami", informó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.El 22 de febrero, otro sismo de 7,5 de magnitud, con epicentro en el vecino Ecuador, sacudió la costa y selva amazónica del extremo norte de Perú. Dejó nueve heridos y daños en Ecuador, pero no causó estragos en Perú.Perú se encuentra en una región sísmica de América y el 14 de enero de 2018 un terremoto de 7,3 grados de magnitud mató a dos personas y derribó algunas viviendas en la costa de Arequipa, 1.000 km al sur de Lima.El pasado 24 de enero, otro sismo de 6,0 grados de magnitud que sacudió la costa central peruana causó daños menores y dejó seis heridos en localidades cercanas a las centenarias Líneas de Nazca.