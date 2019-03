Ofrecen recompensa por Hamza Bin Laden, que quiere vengar la muerte de su padre

El gobierno de Estados Unidos ofreció el jueves un millón de dólares por información para localizar al hijo del fallecido líder terrorista Osama bin Laden, Hamza, quien se autoproclamó líder de la organización terrorista Al Qaeda, que estuvo detrás de los atentados al World Trade Center y Pentágono, en 2011. El Departamento de Estado señaló en un aviso que el dinero será pagado a cambio de la ayuda para localizar al heredero bin Laden en cualquier país como parte de su programa "Recompensas por la justicia".Según el aviso, el hijo de bin Laden surgió como el líder de la red terrorista después de que su padre fuera aniquilado durante una operación militar estadounidense efectuada en mayo de 2011 en Pakistán. En enero de 2017, Hamza bin Laden fue nombrado "terrorista global especialmente designado", y desde entonces pidió a los "fieles" en mensajes de audio y video realizar contra Estados Unidos y sus aliados.Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, que promete el dinero a cambio de información "para identificarlo o ubicarlo en cualquier país", es un "líder emergente" de Al Qaida. "Desde al menos agosto de 2015 estuvo publicando mensajes de audio y video en Internet pidiendo ataques contra Estados Unidos y sus aliados occidentales, y amenazó con ataques contra Estados Unidos en venganza por la muerte de su padre, asesinado en mayo de 2011 por soldados estadounidenses", escribió la diplomacia estadounidense en un comunicado.Hamza Bin Laden es el hijo de una de las tres esposas sobrevivientes de Osama bin Laden, Jairia Sabar, que vivía con su marido en un complejo en Abbottabad, cerca de una gran base militar paquistaní, cuando fue asesinado a tiros durante un ataque militar estadounidense.Ahora es visto como el "príncipe heredero de la yihad": hay documentos, entre ellos las cartas reveladas por AFP en mayo de 2015, que muestran que Osama Bin Laden pretendía que tuviera éxito al frente de la yihad global antioccidental.El heredero contrajo matrimonio en agosto con la hija de Mohamed Atta, el principal secuestrador de los ataques terroristas del 11-S y piloto del vuelo 11 de American Airlines, que impactó en la Torre Norte del World Trade Center como parte de los atentados. "Sabemos que se casó con la hija de Mohammed Atta", dijo Ahmad al-Attas. "No estamos seguros de dónde está, pero podría ser en Afganistán."Su matrimonio con la hija de Atta, el líder de los ataques del 9 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, "parece confirmar que los ex alumnos del 11 de septiembre siguen siendo un eje central de al-Qaeda y que la organización en sí sigue estando organizada en torno al legado de Osama bin Laden", según escribió el diario británico The Guardian en un informe publicado el año pasado.Hamza Bin Laden pasó muchos años después de los ataques en Irán, donde él y decenas de familiares de los conspiradores del 11-S fueron custodiados por altos oficiales del ejército y del servicio de espionaje iraní. A veces, el grupo estaba bajo arresto domiciliario y otras veces tenía libertad de movimientos. Su tutor en Irán fue el egipcio Abu al-Jayr al-Masri, segundo del actual líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri.Algunos informes sugerían entonces que Hamza también había viajado a Siria. Pero ahora se cree que en vez de eso se fue a los territorios tribales que hay entre Pakistán y Afganistán. Las esposas y los hijos de Bin Laden que sobrevivieron a la venganza estadounidense regresaron a Arabia Saudita, donde el príncipe Mohammed bin Nayef los refugió. Las mujeres y los niños permanecen en estrecho contacto con la madre de Bin Laden, Alia Ghanem, quien le dijo a The Guardian durante una entrevista que mantenía el contacto con los familiares sobrevivientes.Según especialistas en grupos islamistas, el joven, ahora en sus 30 años, está a cargo del grupo Ansar al-Fourqan, que ha estado reclutando durante algunos meses en Siria a los combatientes más adoctrinados de Al Qaida o la organización yihadista Estado Islámico. Entre los archivos del líder yihadista incautados durante la redada estadounidense de 2011, y desvelados a fines de 2017 por la CIA, también se encuentra un video del matrimonio de su hijo Hamza, aparentemente en Irán."Pensábamos que todo el mundo había superado esto, y justo ahí me entero de que Hamza andaba diciendo 'voy a vengar a mi padre'", contó Hassan al-Attas. "No quiero volver a pasar por ahí". "Si Hamza estuviera frente a mí ahora, se lo diría: que Dios te guíe. Piénsate dos veces lo que estás haciendo. No sigas los pasos de tu padre. Estás entrando en partes de tu alma realmente negativas y horribles".