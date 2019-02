Denuncian pérdidas incalculables por incendios forestales en Chile

En un #IncendioForestal no sólo se pierden árboles y matorrales, sino también casas, animales, fuentes de trabajo e incluso vidas humanas.



Ante los continuos incendios forestales que han ocurrido en varias regiones de Chile, las llamas han dejado cuantiosas pérdidas en los bosques nativos del país, informó el Comité Pro Defensa de Flora y Fauna (Codeff).El Codeff indicó que los incendios han consumido al menos 20.000 hectáreas de bosques nativos en la región de Aysén, en el extremo sur del país, pérdidas que son invaluables y pudieron ser evitadas.La directora de la organización, Yendery Cerda, señaló que la respuesta del Gobierno de Sebastián Piñera para combatir los siniestros no ha sido la más oportuna."Para nosotros es preocupante que desde la experiencia de 2017 no hayamos aprendido y de considerar que en Aysén también se podían producir incendios", dijo Cerda.En un #IncendioForestal no sólo se pierden árboles y matorrales, sino también casas, animales, fuentes de trabajo e incluso vidas humanas.El 99% de los #IncendioForestales son causados por personas, por negligencias, descuidos en el uso del fuego o por mala intención.Entretanto, el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura, también lamentó que el Ejecutivo chileno no tenga la misma valoración al comparar biodiversidad con sectores productivos."Le queda la impresión a uno que si hubieran sido pinos y eucaliptus de las grandes corporaciones forestales, habría sido más rápido. Y como es biodiversidad, naturaleza que no le sirve a nadie muchos piensan, porque no es productiva, no hubo una respuesta tan rápida", indicó.Los incendios forestales que se han prolongado por casi tres semanas han devastados al menos 53.000 hectáreas en Biobio, La Araucanía, Los Lagos, Aysén, zonas ubicadas en el centro y sur de Chile.