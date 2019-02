Acusan de YouTube de facilitar la pedofilia: Qué medidas tomó la plataforma

YouTube está enfrentando un verdadero escándalo luego de que un usuario de la plataforma revelara cómo la red social de videos facilitaba la aparición de comunidades de pedófilos en sus comentarios.Matt Watson, un ex creador de contenido de la plataforma, publicó un video en el que muestra cómo, al iniciar una búsqueda, el algoritmo empezaba a mostrar un sinfín de videos de niñas en actividades cotidianas, a veces vestidas con shorts o en bikini.

Sin embargo, en los comentarios los depredadores marcaban los momentos en que se podían sexualizar las imágenes. Incluso, en algunos comentarios llegaban a intercambiar links con material explícito.El video de denuncia ha recibido desde entonces más de dos millones de visitas y en él Watson afirma que Youtube no solo permitía estos comentarios, sino que los algoritmos de tráfico de la plataforma dirigían a los usuarios desde esos vídeos a otros con contenidos similares.Watson también resaltó que muchos es estos videos estaban siendo monetizados, lo cual llevó a varias de las marcas que aparecen a retirar preventivamente su dinero de la plataforma.Compañías como Disney, McDonald's, Nestlé, Dr. Oetker o Epic Games han decidido paralizar sus inversiones publicitarias en la plataforma de Google, como recoge Bloomberg.Aunque el video de Watson está atrayendo la atención del público en general, no es la primera vez que YouTube trata este tema. En 2017, la plataforma actualizó sus políticas para abordar un evento conocido como "ElsaGate", en el que se recomendaba a los niños contenidos inquietantes y sexualizados.Ese mismo año, YouTube decidió cerrar algunas secciones de comentarios sobre videos con niños en un intento de bloquear el comportamiento depredador de los pedófilos. Ya en 2013, Google cambió su algoritmo de búsqueda para evitar que el contenido cuestionado aparezca en las búsquedas tanto en Google como en YouTube. Pero a pesar de los años de protesta pública, YouTube todavía no ha encontrado una manera efectiva de lidiar con los aparentes depredadores en su plataforma.La red social ahora anunció que eliminó 400 canales y borró decenas de millones de comentarios de su web, luego de darse a conocer la denuncia."Cualquier contenido, incluidos los comentarios, que ponga en peligro a los menores es abominable y tenemos políticas claras que prohíben esto en YouTube", dijo un vocero a AFP."Tomamos medidas inmediatas al eliminar cuentas y canales, informando sobre actividades ilegales a las autoridades y deshabilitando comentarios sobre decenas de millones de videos que incluyen a menores. Hay más por hacer y continuamos trabajando para mejorar y detectar el abuso más rápidamente", agregó. Fuente: (The Verge / EFE / AFP / DPA).-