Argentino muerto en Brasil: "Fuimos a ver el atardecer y me mataron a mi papá"

Celulares y 200 reales

Duro relato del crimen

La hija del turista asesinado en un intento de robo en Salvador de Bahía, Brasil, habló ayer por la tarde y contó que su papá fue atacado por dos chicos cuando fueron a mirar el atardecer en el Farol de Itapuã."Nosotros vinimos a vacacionar sabiendo que este era un lugar inseguro, pero nunca nos imaginamos que algo así podía suceder mientras mirábamos la puesta del sol", dijo Yoe al canal TN.La víctima, Luis Daniel Barizone, de 65 años, estaba junto a su esposa y su hija de 25 años caminando por la costa cuando fue abordado por dos delincuentes. Uno de ellos, armado con un arma blanca, lo apuñaló y lo mató."Nos robaron dos celulares, 200 reales y escaparon. Mi papá murió desangrado en la playa sin asistencia. Nos ayudaron unos turistas que entendían muy poco español", contó la joven.La familia Barizone tenía pensado quedarse en Brasil hasta el 24 de febrero. Ahora se cree que Emilia y su hija regresarán a Córdoba lo más pronto posible y luego esperarán a que la Justicia brasileña libere el cadáver del hombre. Los trámites para la repatriación del cuerpo los hará el Consulado Argentino en Salvador de Bahía."Lo mataron salvajemente", contó Emilia Cano, la esposa de Barizone, en diálogo con Eldoce.tv desde Brasil. La mujer fue testigo directa de cómo le clavaban un puñal por la espalda a su marido para robarles los teléfonos celulares y 200 reales. Su hija también vio todo.Ese martes fatal la familia estuvo en la playa del faro unos diez minutos. "Es un poco solitario el lugar pero había algunas personas", recordó Emilia. Estuvieron el tiempo suficiente para hacer una foto. Luego, Barizone les pidió a su mujer y a su hija irse de allí porque se estaba poniendo oscuro, y se adelantó. Ahí fue que lo atacaron."Mi marido grita: 'Socorro, auxilio, ayuda'. Me doy vuelta para ayudarlo y veo que salen corriendo dos negros, mulatos, y de pronto veo que uno se vuelve y me quiere sacar la riñonera, me rompe la remera", continuó con su relato Emilia.Al ver esto, su marido corrió a ayudarla y forcejeó con el ladrón. Mientras el delincuente le clavaba una faca en la espalda y todo era visto por la hija de Barizone, Emilia revoleó la riñonera. "Empezó a decir: 'Me muero, me muero'. Pedía socorro, porque no sabía qué hacer", siguió.La mujer tomó una remera para frenarle la hemorragia, al tiempo que pedía que alguien llamara a una ambulancia. Hubo gente que se acercó a socorrerlos. Su marido, mientras tanto, seguía tendido en el suelo, desangrándose. Y allí murió. "El cuerpo quedó en la playa", fue la parte más dura de los dichos de Emilia. Fuente: (Clarín-TN).-