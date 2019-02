Así defendió Tabaré Vázquez a UPM: "No vi que nacieran niños con dos cabezas"

Este lunes el presidente uruguayo Tabaré Vázquez encabezó junto a su gabinete el primer Consejo de Ministros abierto del año que se llevó a cabo en la localidad de Pueblo Centenario, el primer lugar elegido por UPM para instalar su segunda planta de celulosa en el vecino país. El presidente del vecino país dijo: "No es UPM la que más contamina el río Uruguay" y que "tampoco he visto nacer niños con dos cabezas" por la instalación de las dos pasteras en funcionamiento en Uruguay. Esto le valió durísimas críticas en las redes sociales, donde miles de ciudadanos uruguayos manifestaron su repudio a tales manifestaciones.Antes del comienzo del Consejo de Ministros, Vázquez les dijo a los periodistas que la pastera finlandesa "no es la que más contamina el río Uruguay". Luego, durante la deliberación y ante el planteo de un vecino sobre los impactos negativos de las plantas de celulosa sobre la salud debido a la contaminación que provocan, el presidente Vázquez sostuvo que no se concretaron los presagios de los ambientalistas sobre un incremento en la incidencia del cáncer."La salud de la gente y el cuidado del medio ambiente. Recuerdo muy bien los argumentos de aquel momento de las personas que bien intencionadamente, tienen y tenían preocupaciones. La incidencia de cáncer y leucemia en la región sigue siendo la misma y tampoco he visto que nacieran niños con dos cabezas porque se instalaron estas dos plantas y hace un muy buen tiempo que están instaladas", ironizó despectivamente Vázquez.Y a continuación agregó: "Esta planta que se va instalar tiene aún tecnologías mejoradas. Así que UPM2 se va a instalar y si contamina primero se la observará y luego se la cerrará", advirtió el presidente uruguayo.Al ser consultado sobre la obra de un nuevo ferrocarril entre Paso de los Toros y el Puerto de Montevideo exigido por la corporación finlandesa como condición para construir su segunda pastera, Vázquez dijo que es algo que "se va a hacer sí o sí. Si no se instala UPM el ferrocarril lo vamos a hacer igual porque es importante para la producción de esta zona. Para sacar ganado, grano y preservar las carreteras; hablé dos veces con el presidente del BID. El cierre financiero lo termina el BID y se puede empezar a construir".En tal sentido, Vázquez explicó que habló con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, quien le transmitió que "el cierre financiero se termina ahora, en abril, y enseguida se puede empezar a construir", concluyó.