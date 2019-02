Una mujer y su hija murieron tras un accidente en ruta del sur de Brasil

El accidente se registró a las 8.40 de la mañana en el kilómetro 281,5 de la BR 290 en Cachoeira do Sul. Según informó la Policía Rodoviária Federal de Pantano Grande, el Peugeot RCZ transitaba por la autopista desde Cacapava do Sul hacia Porto Alegre, pero en el kilómetro 281,5 el automóvil despistó y colisionó contra un árbol.El conductor Juan Carlos Villaruel, de 54 años y propietario de una estación de servicio en Paranacito, Nadia Fernández de 20 años, y una niña de 4 años, hija del conductor, fueron trasladados al hospital Beneficente de Cachoeira do Sul y según lo indica el portal brasilero Studio, se encuentran en grave estado de salud. En tanto, Celeste Andrade y su hija fueron las víctimas fatales de este terrible accidente.