Más de 200 muertos y 800 heridos por tsunami en Indonesia: Imágenes devastadoras

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 23 de diciembre de 2018

Finally managed to leave #Anyer now inland on the way with car to #Jakarta Seems like the Indonesian authorities is doing a great job dealing with the situation on the ground. Hopefully people affacted on the coast get their assistance @DivHumas_Polri @BNPB_Indonesia pic.twitter.com/g4H4teZe7t — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 23 de diciembre de 2018

Just completed a hi-speed video of yesterdays (22th December) eruptive activity at #Krakatau volcano. A new lava-flow can be seen descending to left of the island. Filmed 47km away from it, only a few hours prior to the #tsunami hitting the coast of Java. @id_magma @infoBMKG pic.twitter.com/VQaFU7pVvQ — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 23 de diciembre de 2018

Al menos 222 personas murieron, 843 resultaron heridas y otras 30 se encuentran desaparecidas debido a un tsunami que azotó durante la noche de este sábado a las costas del estrecho de Sonda, que separa las islas de Java y Sumatra.Las localidades afectadas fueron Lampung Meridional (provincia de Lampung), Pandelang y Serang (provincia de Bantén). Las imágenes que llegan desde el lugar, tras salir el sol, muestran la magnitud con la que golpeó el tsunami, con edificaciones destruidas y serios daños en la infraestructura vial, entre otros.Por su parte, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia indicó que las fuertes olas no fueron causadas por un terremoto, sino que posiblemente habrían sido el resultado de la actividad volcánica en el monte Anak Krakatoa.La BNPB señala que aún se están investigando las causas que provocaron el tsunami para "determinarlo con seguridad". Pero se considera que el fenómeno habría sido originado por la "combinación" de un deslizamiento submarino de tierra consecuencia de la erupción de Anak Krakatoa y por las "marejadas provocadas por la luna llena".Además, la BMKG indicó que el volcán entró en erupción poco después de las 21:00 (hora local), y el tsunami golpeó las costas del estrecho de Sonda aproximadamente media hora después.El volcán Anak Krakatoa, situado en el estrecho de Sonda, ha experimentado un aumento de la actividad desde junio pasado.Las autoridades locales advirtieron a los residentes y turistas de las áreas costeras alrededor del estrecho de Sonda que se mantengan alejados de las playas, debido a que la marea alta se mantendrá hasta el 25 de diciembre.