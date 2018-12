Dueño de empresa familiar dará U$S 20.000 en bonos de Navidad a sus empleados

Los 200 empleados de FloraCraft, una empresa familiar situada en Ludington, Michigan, recibieron una sorpresa para esta Navidad.Lee Schoenherr, el dueño de la empresa, y gerente general decidió otorgar USD 4 millones de dólares para premiar el esfuerzo de sus trabajadores y cada trabajador recibirá un promedio USD 20.000. Aunque hay algunos que recibirán el triple.Parte del dinero, explicó Schoenherr a, se entregará mediante cheques y otro por ciento será depositado en la cuenta de retiro.FloraCraft, es un fabricante líder de productos de espuma para artesanía y flores, sus productos que se venden en tiendas como Walmart, Amazon, Michaels, Joann y Hobby Lobby en EEUU. La empresa, fundada en 1946, emplea a unas 200 personas.La idea del generoso regalo provino del propietario Lee Schoenherr, quien ha dirigido la compañía desde 1973. La sorpresa fue anunciada el 14 de diciembre en el almuerzo de fin de año de la compañía, en el que los empleados recibieron la grata sorpresa y aplaudieron (algunos incluso derramaron algunas lágrimas)."Siempre he creído en dar algo de regreso a la comunidad. Hace unos años pensé en algo para nuestros empleados, que son el corazón y alma de FloraCraft", dijo Schoenherr en un comunicado."Mi esposa Joan y yo estamos bendecidos de muchas maneras. Queremos compartir estas bendiciones con las mujeres y hombres cuya energía, pasión y lealtad nos inspiran cada día", remarcó."Pero no piensen que esto significa nos estamos yendo o vendiendo la empresa. Amo lo que hago y estoy comprometido con mantener la independencia de FloraCraft"."Es mi manera de decirles "Gracias" a nuestro equipo por el rol que han tenido en nuestro éxito", concluyó."Esto es algo que [Lee]ha querido hacer durante muchos años", dijo Eric Erwin, presidente y CEO de FloraCraft, a CNBC. "En un reunión en febrero, me dijo, 'sabes, realmente creo que este es el año en el que tenemos que imaginar cómo hacer esto'".