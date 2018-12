Video: el momento en que un encantador de serpientes es mordido por una cobra

Yuttapong Chaibooddee, de 35 años, estaba realizando su número cuando la serpiente de repente le clavó los colmillos en un brazo.El domador apartó al reptil del brazo, lo arrojó al suelo y se marchó de la escena. Unos momentos más tarde se desmayó.Fue hospitalizado, le suministraron un antídoto y tres días más tarde le dieron el alta. Sin embargo, todavía tiene las heridas, parecidas a quemaduras, que el veneno le dejó en el antebrazo, el bíceps izquierdo, en los muslos e incluso en los labios."Muestran lo potente que es el veneno de la serpiente", comentó el domador.A Chaibooddee había sido mordido por serpientes muchas veces antes, pero "no tan fuerte", dijo. Mencionó que tuvo suerte de que lo hospitalizaran y le suministraran un antídoto a tiempo. "De no haber sido así, habría muerto", admitió, según The Daily Mail.

Fuente: RT