El Papa Francisco cumplió 82 años y unos niños le hicieron soplar las velitas

El Papa Francisco cumplió 82 años y mantendrá durante la jornada una actividad normal con las reuniones previstas durante la mañana. Como es habitual, él no celebra el cumpleaños, pero los niños que acuden a un dispensario pediátrico en el Vaticano le ofrecieron una torta de cumpleaños y le "obligaron" a soplar las velas.



Una conocida pastelería cercana al Vaticano mandó, como todos los años, una tarta al papa, esta vez dedicada a su relación con los jóvenes en vista de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará a finales de enero en Panamá.



"Espero que un pastel tan grande no me provoque indigestión", bromeó Francisco antes de soplar una vela sobre el pastel decorado con los colores oficiales amarillo y blanco del Vaticano.



Luego, le dedicó un mensaje a los niños a su alrededor: "Los niños son buenos para enseñarles a los adultos a ser humildes, a comprender mejor la vida y a la gente", dijo el Sumo Pontífice. Y agregó:



Como para comprobar el punto, el pontífice se negó a sentarse en una silla tapizada y optó por sentarse en los escalones del escenario del auditorio del Vaticano.



A pesar de que en Vaticano no se celebran los cumpleaños sino los onomásticos, los mensajes de felicitación hacia el papa argentino ya han comenzado a llegar.



Una de las primeras felicitaciones que ha llegado fue la del presidente de la República italiana, Sergio Matterella, en la que elogió los continuos llamamientos del pontífice "a afrontar con valor y justicia los desafíos de la actualidad, recurriendo al diálogo y a la comprensión para sanar las heridas sociales y conducir a los pueblos a la reconciliación".