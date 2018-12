Los "chalecos amarillos" salen a la calle por quinto sábado consecutivo

En Facebook, principal canal de movilización del movimiento, los llamados a la manifestación en París y en otras ciudades franceses el sábado proliferaron en los últimos días, llegando a miles de personas.



"La última vez estábamos aquí por los impuestos, esta vez es más sobre las instituciones: queremos más democracia directa" indica, en la gélida mañana parisina, Jérémy, de 28 años, procedente de Rennes (oeste) junto a su familia "para protestar y hacerse oír" en la capital.



Poco antes de las 08H30 GMT, una treintena de personas fueron detenidas en la gran región parisina --17 de ellas cerca de París- -, mucho menos que los 300 detenidos a la misma hora del sábado pasado, en el marco de controles preventivos.



En París, se ha organizado una concentración a las 14:00 (13:00 GMT) en la plaza de République, en el este de la ciudad. Una quincena de organizaciones de izquierda instaron a participar en la marcha.



Las autoridades temen que se vuelvan a producir disturbios, después de que la manifestación del pasado sábado se saldara con un número récord de arrestos (casi 2.000), más de 320 heridos y daños y enfrentamientos en varias ciudades, como París, Burdeos y Toulouse (suroeste). 136.000 personas salieron entonces a las calles de Francia.



Para hacer frente a ello, el prefecto de París anunció un dispositivo reforzado de 8.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y 14 vehículos blindados en la capital. En todo el país se han desplegado 69.000 efectivos, contra 89.000 el sábado anterior.



"Esperamos una movilización un poco menor, aunque con individuos más determinados" declaró el viernes por la noche el secretario de Estado del Interior, Laurent Nuñez.



De nuevo, a primera hora se llevaron a cabo registros, principalmente en las carreteras, en las estaciones y en los transportes públicos en dirección París.

También se protegía el acceso a instituciones como el Palacio del Elíseo o la Asamblea Nacional, y multitud de tiendas de lujo permanecían cerradas, si bien los grandes almacenes abrieron sus puertas.



En la capital, los bancos han cubierto sus fachadas con vallas protectoras, pero los cafés abrieron este sábado, para intentar compensar las pérdidas económicas sufridas en los dos sábados anteriores.



En Burdeos (suroeste) se cerró el acceso a varios parques, bibliotecas y museos; mientras que en Aviñón se llevará a cabo una marcha blanca en memoria de un "chaleco amarillo" que murió atropellado en una rotonda el miércoles por la noche. Se trata del sexto deceso ocurrido al margen de los bloqueos y las manifestaciones del movimiento. "Poder desconectado" "Hoy, nuestro país necesita calma, necesita orden", declaró el viernes en Bruselas Emmanuel Macron.



"Aporté una respuesta" a las peticiones de los "chalecos amarillos", declaró el mandatario tras una cumbre europea. "El diálogo [...]no se hace ocupando el espacio público y con violencia", agregó.



La subida de 100 euros mensuales en el salario mínimo o la anulación de un impuesto en las pensiones pequeñas no lograron convencer a los "chalecos amarillos". Tampoco los llamados "a la responsabilidad" después del atentado de Estrasburgo el pasado martes, que dejó cuatro muertos y atizó el miedo a nuevos ataques.



Sin embargo ciertos miembros del colectivo empiezan a pedir calma. Algunos "chalecos amarillos" decidieron desvincularse del llamado "canal histórico", que juzgan demasiado radical, y pidieron una "tregua" porque "ha llegado la hora del diálogo".



"El sábado será un día importante para ver más claramente el porvenir de este movimiento [...], si se desmorona o no", apuntó el sociólogo Michel Wieviorka, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París.



Según él, es muy probable que "ante la llegada de las fiestas", con "el atentado de Estrasburgo" o las medidas de Macron, el "movimiento evolucione en los próximos días".



"Una parte podría desvincularse. A partir de entonces, hay un riesgo de radicalización" de algunos elementos, añadió.



AFP-NA