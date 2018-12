Al menos 28 heridos tras el descarrilamiento de un tranvía en Lisboa

Un tranvía se descarriló este viernes por la tarde en Lisboa, la capital de Portugal, en un episodio que dejó 28 heridos, entre ellos dos menores de edad.



El coche volcó este viernes a las 18 en la intersección entre las calles Garcia de Orta Street y São Domingos, en el barrio de Lapa, informó el sitio británico The Sun. Testigos de la escena afirmaron que "quedó destrozado" con al menos 10 personas atrapadas adentro.



De acuerdo a las descripciones hechas hasta el momento se escuchó un estruendo seguido de los gritos de pasajeros y transeúntes. Hay dos chicos heridos que habían quedado atrapados en el coche y ya fueron liberados.



Los bomberos afirmaron que no hay víctimas en estado grave. Todavía no se conocen las causas del descarrilamiento, pero se espera que lo que quedó del coche sea retirado con una grúa, informó el sitio español 20 Minutos.