Hallaron baldosas con motivos navideños de 500 años de antigüedad

Expertos hallaron unas baldosas con motivos de árboles de Navidad de unos 500 años de antigüedad, informó Hans Peter Schletter, arqueólogo de la comuna del oeste de Alemania.



"Por supuesto que hacer tal descubrimiento en el período previo a la Navidad es algo especial", señaló Schletter.



Las baldosas vidriadas están en buen estado y salieron a la luz en las capas profundas de una excavación en un patio de la Edad Media. La alta calidad de las baldosas invita a pensar que pertenecieron a una familia pudiente,



presumiblemente noble. Probablemente datan de finales del siglo XV y principios del XVI.



Dado que el hallazgo es tan reciente, "aún no podemos decir si realmente se trata de motivos navideños. De momento no tengo conocimiento de tales representaciones en otras excavaciones", explicó Schletter.



Por ejemplo, está probado que en 1539 ya se vendían abetos como árboles de Navidad en la ciudad francesa de Estrasburgo. El árbol de Navidad decorado no empezó a verse en las distintas regiones del mundo hasta el siglo XIX.