Theresa May pospuso la histórica votación sobre el proyecto de Brexit

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, pospuso la crucial votación en el Parlamento británico sobre su proyecto de salida de la Unión Europea, que estaba programada para este martes.



En una intervención ante la Cámara de los Comunes, la mandataria ha confirmado que la votación se canceló ya que temía perderla "por un margen significativo".



La política afirmó que, durante tres días de debate, había "escuchado con mucha atención lo que se había dicho en esta Cámara y fuera de ella por miembros de todas partes", provocando con ello la risa de los bancos laboristas.



May aseguró que, al escuchar esos diferentes puntos de vista, "está claro" que hay un "amplio respaldo" para muchos de los aspectos clave del acuerdo, pero sigue existiendo "una gran preocupación" con el tema de la frontera irlandesa.



"Como resultado, si seguimos adelante y celebramos la votación mañana, será rechazado por un margen significativo", agregó la mandataria, sin ofrecer detalles sobre cuándo podría celebrarse la votación.



"Cobardía patética"

Los rumores sobre un posible aplazamiento de la votación habían aparecido horas antes en distintos medios y fueron confirmados también por el parlamentario conservador Steve Baker en su cuenta de Twitter.



El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha criticado a May por la decisión, alegando que la primera ministra tuvo que retrasar la votación de su propio Gobierno porque su acuerdo de Brexit es "desastroso". Por su parte, la líder del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, tuiteó: "si los rumores de una demora son correctos, será una cobardía patética".



En junio de 2016, Reino Unido celebró un referéndum histórico sobre la salida de la UE. En la votación un 51,9% de los participantes lo hizo a favor del Brexit. La salida de Reino Unido del bloque está prevista para el 29 de marzo de 2019.



El pasado 25 de noviembre, los líderes de los 27 países miembro de la Unión Europea celebraron una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo en Bruselas (Bélgica) que dio como resultado la aprobación del pacto sobre el Brexit.



La votación en la Cámara de los Comunes sobre las condiciones del 'divorcio' europeo estaba destinada a tener lugar la noche del próximo martes.