Colombia: Investigan la muerte de 16 bebés que ingirieron falsos medicamentos

La Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela de Valledupar fue sancionada por las autoridades tras comprobarse que suministraron medicamentos falsos a bebés prematuros, lo que ocasionó a muerte de 16 de ellos. Por el hecho, que ha causado indignación en la ciudad, deberán pagar una multa.



En 1.000 salarios mínimos vigentes (248.328,8 dólares) quedó establecida la multa que deberá pagar la clínica por la negligencia médica ocurrida entre el segundo semestre de 2016 y los primeros meses de 2017.



Una de las madres que padeció la tragedia fue la socióloga Diana de Armas, quien contó a Blu Radio que después de 59 días de hospitalización pudo dar a luz a su hija, que murió seis días después. Los médicos le dijeron que fue causa natural, pero poco tiempo después supo que la clínica fue allanada por medicamentos falsos, como el Survanta que le suministraron a su bebé.



El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, explicó a RCN Radio que tras un proceso de cotejo al que fueron sometidos los productos encontrados en el centro de salud, se comprobó que los medicamentos no eran originales, pues se compararon con los de Laboratorios ABBCIE, de donde supuestamente provenían.



"La Clínica realizó compras a un proveedor con el que no mantenía una relación comercial estable denominado VC Medical, y sin existir un contrato o carta de intención que definiera el modelo de compra y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Además, el proveedor del medicamento Survanta no registró ningún tipo de documentación ante la institución que lo habilitara como tal", explicó Aristizábal.



La inspección, destaca el superintendente citado por El Heraldo, también estableció que la recepción de los medicamentos no se hizo bajo concepto técnico, como debía ser, porque no se revisaron las fechas de vencimiento, registro sanitario, lotes, entre otros aspectos.