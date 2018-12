Francia: "No participamos en debates de EE.UU, deje que nuestra nación viva"

"Le digo a Donald Trump y el presidente de la República [Emmanuel Macron]también se le dijo: 'No participamos en los debates de EE.UU., deje que nuestra nación viva su vida'", ha declarado este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, en el marco de una entrevista al canal LCI. El político ha hecho esta declaración en respuesta a las recientes publicaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en su cuenta personal de Twitter.



En dichos tuits el mandatario instó a "terminar el ridículo y extremadamente caro Acuerdo de París" tras las nuevas manifestaciones de los 'chalecos amarillos', llevadas a cabo este sábado en Francia.



"El día y la noche muy triste en París. ¿Tal vez es hora de terminar el ridículo y extremadamente caro Acuerdo de París y devolver el dinero a la gente en forma de impuestos más bajos?" escribió el mandatario. "¡EE.UU. estaba más adelantado en esto y fue el único país importante donde las emisiones bajaron el año pasado!", agregó.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Conferencia Nacional del Proyecto Vecindarios en Kansas City (Misuri, EE.UU.), 7 de diciembre de 2018.Trump sobre las protestas en Francia: "El Acuerdo de París no está funcionando tan bien para París"

Con respecto a las afirmaciones del presidente de que los manifestantes en París estaban cantando 'We want Trump' (¡Queremos a Trump!), el ministro francés indicó: "Los 'chalecos amarillos' no se manifestaron en inglés, que yo sepa".



"El Acuerdo de París no está funcionando tan bien para París. Protestas y disturbios en toda Francia. Las personas no quieren pagar grandes sumas de dinero, en gran medida a países del tercer mundo (que se dirigen de manera cuestionable), a fin de proteger el medio ambiente. Cantando (los manifestantes) "¡Queremos a Trump!" Amo a Francia", escribió el mandatario estadounidense.



El Acuerdo de París estipula cómo limitar el desarrollo del cambio climático y desacelerar el calentamiento de la Tierra, con el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C sobre los niveles preindustriales y limitar el aumento a 1,5°C.



Unas 31.000 personas han salido a protestar este 8 de diciembre en toda Francia. Hasta el momento cerca de 1.000 personas han sido detenidas en todo el país, 720 de ellas se encuentran bajo custodia policial.



Este es el cuarto fin de semana consecutivo de movilizaciones del movimiento, que se iniciaron originalmente por el aumento planificado del impuesto sobre el combustible, pero desde entonces se ha convertido en un movimiento más amplio en contra de las políticas oficiales y reformas económicas.