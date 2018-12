Bolsonaro admitió que su esposa recibió cheque por u$s 6 mil no declarados

El presidente descartó cualquier sospecha de corrupción porque se trató, dijo, de la devolución del préstamo.



Esta es la primera declaración ante el escándalo generado porque se detectaron el equivalente a 400.000 dólares en una cuenta del ex chófer de uno de los hijos del presidente electo, el diputado provincial por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro.



"En realidad no fueron 24.000 reales que recibió mi mujer, sino que recibimos 40.000 reales (unos 11.500 dólares) referente a una deuda personal que el tenía conmigo, pero el cheque lo recibió mi mujer porque yo no tengo tanto tiempo para salir", dijo Bolsonaro al portal de informaciones de la derecha brasileña, O Antagonista.



El caso se inició con una investigación de la Operación Lava Jato en la Asamblea de Rio de Janeiro sin vinculación con el clan Bolsonaro, pero ahí la Fiscalía encontró movimientos sospechosos de dinero de Fabricio Queiroz, hoy ex chófer oficial del hijo del mandatario electo, por unos 400.000 dólares, cuando ganaba 2.100 dólares por mes.



"No quiero esconder nada, no era mi intención, la verdad que presté dinero a él y él lo devuelve de a poco", dijo el excapitán.



Los movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de Queiroz, un policía de Río de Janeiro que hace una década trabaja con los Bolsonaro junto con varios miembros de su familia, causaron irritación en el jefe de gabinete designado, Onys Lorenzoni, que cortó una conferencia de prensa irritado con el asunto.



El futuro ministro de Justicia y Seguridad, el ex juez Sérgio Moro, dijo "chau" en una conferencia de prensa cuando le preguntaron si este comportamiento del ex asesor de Bolsonaro tenía vinculación con corrupción o lavado de dinero.



Bolsonaro dijo que su esposa, Michelle, no declaró en el impuesto de renta el dinero que le envió Queiroz, quien estuvo en el Ejército con Bolsonaro en 1984, en la división de paracaidistas.



La revista Veja denunció que en base a los datos de la Fiscalía y del ente que investiga los movimientos bancarios en Brasil, la COAF, que siete empleados del hijo de Bolsonaro abastecieron durante un año las cuentas de Queiroz que están bajo investigación.