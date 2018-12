Video: La desafortunada pregunta a la primera mujer en recibir el Balón de Oro

Comentarios desubicado

Host of #BallonDor asked female Ballon D'Or winner to twerk. She seemed uncomfortable and said no. pic.twitter.com/UYPYBTExJt — Tom vdm (@TVDMolen) 3 de diciembre de 2018

Ola de críticas

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk — Martin Solveig (@martinsolveig) 3 de diciembre de 2018

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don't invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R — Martin Solveig (@martinsolveig) 3 de diciembre de 2018

Las disculpas

La futbolista noruega Ada Hegerberg hizo historia este lunes tras alzarse con el Balón de Oro, un galardón tradicionalmente masculino que este año ha sido entregado, por primera vez en la historia, también a una mujer.Lo que debió haber sido un momento de orgullo para la delantera del Olympique de Lyon, no obstante, se vio empañado por la vergüenza ajena cuando uno de los anfitriones de la ceremonia, celebrada en París (Francia), le pidiera a Hegerberg que bailara lo que se conoce como 'perreo'.El DJ francés Martin Solveig, que participó en la animación de la ceremonia del Balón de Oro 2018, provocó este lunes la polémica después de haberle preguntado a Ada Hegerberg, primera mujer laureada de la historia, si sabía "bailar perreo"."¿Tú sabes bailar perreo?", lanzó el DJ francés a la jugadora noruega de Lyon, quien le respondió desviando la cabeza en otra dirección, justo antes de recibir el primer Balón de Oro femenino de la historia.La pregunta de inmediato borró la sonrisa del rostro de la futbolista de 23 años, que no tardó en responder con un contundente "no" antes de abandonar el escenario.Hegerberg, de 23 años, actual ganadora de la Liga de Campeones, marcó 31 goles en 29 partidos con el Lyon en todas las competiciones de esta temporada, sumando así más de 100 goles para el club francés en 82 apariciones. La conducta del DJ, por su parte, destacó solamente por la ola de críticas que suscitó en redes sociales."Es impresionantemente sexista y muy afortunado de no haber sido pateado en los testículos por Ada Hegerberg", reza una breve modificación en la entrada de Wikipedia que presenta al coanfitrión Martin Solveig, quien posteriormente ofreció sus disculpas."[Hegerberg]me dijo que entendió que era una broma. Sin embargo, mis disculpas a cualquiera que pudo haber resultado ofendido. Lo más importante, felicidades a Ada", indicó el DJ a través de Twitter."Mis sinceras disculpas a los que pude haber ofendido. Mi punto fue: no invitar a la mujer a hacer 'twerking', sino bailar con una canción de Sinatra. Vea la secuencia completa. Las personas que me han seguido durante 20 años saben lo respetuoso que soy, especialmente con las mujeres", siguió el DJ en un tuit posterior acompañado de un video."Él vino a verme y me pidió perdón. Yo no vi la situación así, como los demás. Bailamos un poco, tengo el Balón de Oro, eso es lo más importante para mí. No lo encontré sexista", declaró Hegerberg después de la ceremonia.¿Se le habría preguntado eso a un hombre? "Eso es una buena pregunta", respondió la ganadora antes de abogar por un mayor reconocimiento del fútbol femenino. Fuente: (RT).-